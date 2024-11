Ortschaftsrat Orschweier erarbeitet Konzept: Holderweg soll Fahrradstraße werden

1 Der Holderweg soll zur Fahrradstraße werden. (Symbol) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Die Forderung ist so neu nicht. Die asphaltierte Verlängerung der Waldstraße in Richtung Kreisstraße und Altdorf ist für viele Orschweierer eine Abkürzung auf dem Schulweg nach Ettenheim, für Einkäufe oder auch beliebt für Spaziergänge. Zugleich ist die schmale Straße über freies Feld auch ein kurze Verbindung für Autofahrer in Richtung Ettenheim. Letzteres sorgt für gefährliche Situationen bei Begegnungen von Menschen auf dem Rad, zu Fuß oder motorisiert. Dass der Verbindungsweg in den Masterplan Radverkehr der südlichen Ortenau aufgenommen wurde, sieht der Ortschaftsrat nun als Chance, für mehr Sicherheit auf dem etwa 1,5 Kilometer langen Abschnitt zu sorgen. Darin waren sich die Ratsmitglieder am Donnerstag einig.