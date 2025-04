In seiner Sitzung befasste sich der Ortschaftsrat Obereschach erneut mit der Beschaffung eines Defibrillators, der am Vereinshaus Alte Schule angebracht werden soll.

Zu diesem Thema äußerte sich Julia Heidlauf von der örtlichen Hausarztpraxis an der Eschach positiv und empfahl die Beschaffung des Defibrillators.

Dieser Empfehlung folgte das Gremium einstimmig und genehmigte dafür runde 2330 Euro. Ein Defibrillator gibt bei Herzrhythmusstörungen lebensrettende Stromstöße ab.

Im Weiteren stellte Ortsvorsteher Jürgen Goltz die Sanierungskonzepte für den örtlichen Bauhof und für den Farrenstall, wo die Vereine ihre Fahrzeuge und Utensilien gelagert haben, vor. Während die Ortschaftsräte den Vorschlag zum Anlegen eines Sauberkeitsstreifens um das Gebäude mittragen konnten, kam ihnen das Angebot in Höhe von rund 7000 Euro für die Sanierung der Außenfassade etwas zu hoch vor, und sie stimmten für die Einholung eines weiteren Angebots.

Am Farrenstall müssen eine Holzfassade erneuert, eine Regenrinne ausgewechselt und auf dem Dach einige Ziegel ausgewechselt werden, wofür ein Hubsteiger benötigt wird. Da sich die örtlichen Vereine für Eigenleistung ausgesprochen haben, dürften sich die Kosten für diese Maßnahmen in Grenzen halten, so dass sich das Gremium einstimmig für das Sanierungskonzept aussprach.

Termin für Vereine

Ortsvorsteher Goltz sprach sich auch für eine Vereinsführerbesprechung aus, in welcher ein Termin für die Schulung zur Handhabung des Defibrillators und für die Arbeitseinsätze am Farrenstall gefunden und über die künftige Handhabung der Aktion Saubere Landschaft beraten werden soll. Die Vereinsführerbesprechung soll am Dienstag, 27. Mai, stattfinden.

Der Ortsvorsteher gab noch bekannt, dass er für 2026 Haushaltsmittel für die Erneuerung von Fenstern und für eine Akustikdecke in der Grundschule, für die Sanierung des Augenmoosweges, für verkehrsberuhigende Maßnahmen, für den Bau eines Außenliftes am Vereinshaus Alte Schule und für die Sanierung des Untergeschosses in der Festhalle angemeldet habe.

Zu schnell gefahren

Interessant war das Ergebnis einer zweiwöchigen Verkehrszählung in der Neuhauser Straße. In dieser Zeit passierten jeweils 20 000 Fahrzeuge sowohl ortseinwärts als auch ortsauswärts den Messpunkt, wobei 6650 Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgezeichnet wurden. In der Höfenstraße als 30er-Zone wurden bei 7580 Fahrzeugen in beide Richtungen 2058 Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgezeichnet.