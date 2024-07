Ortschaftsrat Nußbach: Ortsvorsteher Heinz Hettich im Amt bestätigt

1 Die Mitglieder im Nußbacher Ortschaftsrat mit Bürgermeister und Ortsvorsteher (vorne, von links): Markus Fahl, Martina Gebert, Sonja Schätzle, (zweite Reihe von links) Bürgermeister Gallus Strobel, Ortsvorsteher Heinz Hettich, Steffen Kammerer, (hinten von links) Ortsvorsteherstellvertreter Lothar Hoch, Rafael Kasmmerer, Thomas Mertens und Andreas Nock. Foto: Priska Dold

Heinz Hettich stellt sich weiterhin zur Verfügung und wurde einstimmig in der konstituierenden Sitzung des Nußbacher Ortschaftsrats wiedergewählt, auch sein Stellvertreter Lothar Hoch. Zudem wurden drei neue Ratsmitglieder verpflichtet.









Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Gallus Strobel wurde die erste Sitzung nach den Kommunalwahlen in Nußbach eröffnet – es galt an diesem Abend zunächst ausscheidende Mitglieder zu ehren und zu verabschieden. Mit Dankesworten und Präsenten für die Arbeit und ihren Einsatz in den vergangenen Jahren im Nußbacher Gremium wurden Diana Reiner, Jörg Faller und Bernhard Kienzler verabschiedet.