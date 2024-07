In der konstituierenden Sitzung in Durrweiler wurden neben Mäder auch Reiner Lenk und Peter Dieterle Ehrennadeln des Gemeindetags verliehen.

In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats Durrweiler wurde laut einer Mitteilung der Ortschaftsverwaltung zunächst festgestellt, dass bei keinem der acht neu- beziehungsweise wiedergewählten Ortschaftsräte Hinderungsgründe zur Übernahme des Ehrenamts vorliegen.

Zwei bisherige Ratsmitglieder wurden verabschiedet. Reiner Lenk schied nach 30 Jahren aus dem Ortschaftsrat aus. Lenk war am 12. Juni 1994 mit 29 Jahren zum ersten Mal in das Gremium gewählt worden. In diesen 30 Jahren nahm er an 119 öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen teil. Markus Betz schied nach 15 Jahren aus dem Gremium aus. Seit 2009 hatte er an 39 Sitzungen teilgenommen.

Ortsvorsteher Roland Mäder merkte an, dass in den vergangenen 15 beziehungsweise 30 Jahren in öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen und Beratungen viele Beschlüsse für die Weiterentwicklung des Orts gefasst wurden. Besonders und vor allem in guter Erinnerung blieben ihm, so Mäder, die vielen Arbeitseinsätze auf dem Friedhof oder im Kindergarten, zu deren Gelingen beide nun ausscheidenden Ortschaftsräte stets tatkräftig und – mit ihrem Fachwissen – auch maßgeblich beigetragen hätten.

Dieterle und Ziefle zu Stellvertretern gewählt

Als Dank und Anerkennung erhielten beide Verabschiedeten das Heimatbuch „Dörfer und Weiler im Wald“, in dem viele Geschichten und Daten über die Vergangenheit der Ortsteile dokumentiert sind.

Nachdem die neu- und wiedergewählten Ortschaftsräte in ihrer ersten Sitzung auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten verpflichtet worden waren, stand die Wahl des Ortsvorstehers und seiner Stellvertreter an. Auf Vorschlag des neuen Ortschaftsrats wurde in offener Abstimmung Roland Mäder einstimmig wieder zum Ortsvorsteher gewählt. Sein bisheriger und künftiger erster Stellvertreter Peter Dieterle sowie Andreas Ziefle als zweiter Stellvertreter wurden ebenfalls auf Vorschlag in offener Abstimmung gewählt.

Für ihre Verdienste um Bürger und Gemeinde zeichnete Bürgermeister Dieter Bischoff Reiner Lenk für 30 Jahre, Roland Mäder für 25 Jahre und Peter Dieterle für 20 Jahre mit Ehrenurkunden samt Ehrennadeln des Gemeindetags Baden-Württemberg aus. Roland Mäder erhielt für die 25-jährige Tätigkeit als Ortschaftsrat in Durrweiler außerdem die Bürgermedaille der Gemeinde Pfalzgrafenweiler verliehen. Von der Gemeinde erhielten die Geehrten zusätzlich ein Weinpräsent.