Ortschaftsrat Neukirch: Busanbindung sorgt für Kopfschütteln

Lange Wartezeiten, nicht nachvollziehbares Umsteigen – rund läuft der ÖPNV nicht in Neukirch. Handlungsbedarf besteht auch bei der Schwarzwaldhalle.
Auf die Situation der Schwarzwaldhalle ging Ortsvorsteher Bernd Dorer in der Sitzung ein. Diese soll umfassend saniert werden. Hierfür wurde beim Bund ein Förderantrag in Höhe von zwei Millionen Euro gestellt. Es könnten bis zu 80 Prozent gefördert werden. Der Bund hat ein Förderprogramm von einer Milliarde Euro aufgelegt. Allerdings wurden bereits Anträge in Höhe von 7,5 Milliarden eingereicht. So ist ungewiss, ob und was bezuschusst wird.