Ortschaftsrat Neudingen: Standorte für PV-Freiflächenanlagen in der Diskussion

Der Ortschaftsrat Neudingen hält nur zwei Photovoltaik-Anlagen auf insgesamt 20 Hektar für sinnvoll – anders als die Leiterin des Umweltbüros.
Der Ortschaftsrat von Neudingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit möglichen Standorten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschäftigt. Wiltrud Siegfried, die Leiterin des Umweltbüros im Gemeindeverwaltungsverband, stellte in der Versammlung die Ergebnisse ihrer Suche nach Flächen, die sich auf der Gemarkung Neudingen für solche Anlagen eignen würden, vor.