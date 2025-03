Zukunft planen in Sulz Ein Kämpfer für Inklusion und Gemeinschaft

Wolfgang Heidepriem ist schon seit längerem in Rente, doch wird es ihm deshalb nicht langweilig. Er ist Vorsitzender des VdK Mühlheim-Renfrizhausen und auch in der Sulzer Inklusionsgruppe aktiv. Doch auch in jungen Jahren war das Ehrenamt präsent.