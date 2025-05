1 Vorentwurf für die Neugestaltung der Dorfmitte, braun eingezeichnet sind geplanten Umgestaltungsflächen, kariert sind die Parkmöglichkeiten. Foto: Vögele Zwei Vorschläge zur Neugestaltung Mühlheims sind im Ortschaftsrat diskutiert worden.







Die Neugestaltung der Dorfmitte war erneut ein Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Dazu stellte Stadtplaner André Leopold zwei Varianten vor. In einer Bildpräsentation stellte er zunächst die derzeitige Situation dar, die gewachsen, nicht gestaltet war, große Asphaltflächen aufweist und inzwischen in die Jahre gekommen sei.