Ortschaftsrat Mindersbach: Wichtige Themen und Aktionen stehen an

Nach fünf Jahren scheidet Michael Kargl aus dem Gremium aus – er hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Für 30-jährige Tätigkeit im Ortschaftsrat wurde Jörg Dürr geehrt. Auf Grund seiner Ortskenntnis und seines Berufes als Landwirt ist er für das Gremium ein sehr wichtiges Mitglied. Ortsvorsteherin Heiderose Rück bedankte sich bei ihm mit einem Nagold-Gutschein.

Für 25-jährige Tätigkeit wurde Marina Kälber geehrt. Sie trägt viel zu den ortsverschönernden Maßnahmen bei. Sie pflegt und hegt die Pflanzen an der Baumscheibe in der Ortsmitte, auch einige Bereiche auf dem Friedhof und regt immer wieder zu Neupflanzungen an. Auch sie hat einen Nagold-Gutschein überreicht bekommen.

Für Michael Kargl wurde Petra Henne-Gneiting in den Ortschaftsrat gewählt.

Rück bleibt Ortsvorsteherin

Heiderose Rück wurde vom neuen Ortschaftsrat wieder zur Ortsvorsteherin gewählt und vom Gemeinderat der Stadt Nagold bestätigt. Als Stellvertreter wurden Marina Kälber und Paul Rapp ebenfalls bestätigt.

Im Gremium stehen in den nächsten Jahren wichtige Themen an. Die Neugestaltung des Außenbereichs vom Bürgerhaus, der Anbau an das Feuerwehrmagazins, die Bauland-Entwicklung und auch die vielen Events in Mindersbach wie jüngst die Fan-Meile zum Nordschwarzwald-Triathlon. Das nächste Event ist schon am 7. und 8. September: „Mir vom Dorf“. Heiderose Rück dazu: „Mindersbach lädt ein zum Kommen, Staunen und Genießen. „