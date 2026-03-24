Ortschaftsrat Margrethausen: Initiative möchte drei Defibrillatoren installieren – das steckt dahinter

Sie können in Notsituationen Leben retten und Ersthelfer in ihrem Tun maßgeblich unterstützen: Defibrillatoren. Die medizinischen Geräte wurden entwickelt, um bei Herzstillständen durch gezielte Stromstöße den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen. Sie sind durch Sprachanweisungen verhältnismäßig einfach zu bedienen, was den Einsatz auch durch medizinische Laien ermöglichen soll.

In Albstadts zweitkleinstem Stadtteil Margrethausen gibt es noch keine öffentlich zugänglichen Defibrillatoren, die sich im Fachjargon AED‘s (Automatisierte Externe Defibrillatoren) nennen. Das soll sich in diesem Jahr ändern. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung am Montagabend stellten Irina Daiber und Verena Schöller ihre Defi-Initiative vor. Geplant sei, bis Juni/Juli drei Defibrillatoren im Ort anzubringen, um so die Erstversorgung in Margrethausen zu verbessern.

Persönliches Herzensprojekt

Für die beiden Frauen aus Margrethausen ist ihr Vorhaben ein Herzensprojekt. Irina Daiber berichtete dem Gremium vom Nutzen eines Defis aus ihrer persönlichen Erfahrung. Erst im vergangenen Jahr hatte sie es einem solchen Gerät zu verdanken, dass ihr Vater noch lebe. Auch beruflich haben die beiden einen medizinischen Hintergrund. Irina Daiber arbeitet als Pflegefachkraft, Verena Schöller als Physiotherapeutin und Heilpraktikerin.

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In den vergangenen Monaten haben sich die Margrethausenerinnen intensiv mit dem Thema Defibrillator beschäftigt. Welche Modelle mit welchen Funktionen gibt es? Was kostet die Anschaffung solcher Geräte? Wie kann die Bevölkerung für den Einsatz von Defibrillatoren sensibilisiert werden?

Drei Defis im Ort verteilt

Nach diesen Überlegungen kam das Duo zu dem Schluss, dass in Margrethausen vollautomatische Defis installiert werden sollen. Dabei löst das Gerät selbst den sogenannten „Schock“ aus; bei einem halbautomatischen Gerät müsste der Anwender per Knopfdruck den „Schock“ abgeben. „Die vollautomatische Variante ist besonders für Laien in Not- und damit Stresssituationen vorteilhaft“, betont Verena Schöller. Die Geräte analysieren dabei den Herzrhythmus und geben nur bei Bedarf einen Schock ab, um Kammerflimmern zu beenden.

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Um ganz Margrethausen gut abzudecken, sollen die drei Defibrillatoren im Ort verteilt worden. Irina Daiber und Verena Schöller schlagen vor, einen im Bereich der Festhalle, einen im Industriegebiet in Richtung Pfeffingen und einen im Bereich des früheren Margret-Werks anzubringen. Denn: „Bei Herzstillständen kommt es auf jede Minute an“, erläutert Verena Schöller. Binnen drei bis fünf Minuten sollte das Gerät am Patient sein. Wünschenswert wäre zusätzlich ein Defibrillator im Bereich Sport- und Zeltplatz. Dort hoffen die beiden aus Unterstützung aus dem Landratsamt, da der Zeltplatz von der Kreisbehörde verwaltet wird.

Drei Geräte kosten 7500 Euro

Verena Schöller und Irina Daiber rechnen mit Anschaffungskosten von 7500 Euro für die drei Geräte; Angebote haben sie bereits eingeholt. Informieren wollen sie sich bei Stadt, Kreis und Württembergischen Landessportbund über Fördermöglichkeiten. Gehofft wird auch auf Spenden aus dem Ort. Eingerichtet werden soll zudem ein Spendenaufruf über die Plattform GoFundMe, durch welche die jungen Frauen auf überregionale Spenden hoffen. Auch Benefizveranstaltungen seien denkbar. Aus dem Gremium gab es für die private Initiative viel Applaus. Die Ortschaftsräte wollten von Verena Schöller und Irina Daiber wissen, ob die Geräte denn versichert sind. Schließlich würden mehrere tausend Euro öffentlich zugänglich Vandalismus ausgesetzt sein. Auf diese Frage hatten die beiden Frauen noch keine Antwort, wollen diese aber rasch klären. Auch das Thema Wartungskosten brachten die Ortschaftsräte zur Sprache.

„Schulungen sind wichtig“

Ortsvorsteher Markus Deufel betonte: Es gebe noch kleine Details zu klären. Aber die Installation von Defibrillatoren sei ein guter Schritt in die Zukunft. „Wichtig sind jedoch Schulungen. Die Menschen müssen für das Thema sensibilisiert werden.“

Daher schlug er im Sitzungsverlauf folgenden Tagesordnungspunkt „Veranstaltungen 2026“ vor, im Spätherbst bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Man ist nie zu alt!“ den Bezug zur Ersten Hilfe herzustellen. Bei großer Nachfrage könne eine solche Veranstaltung auch wiederholt werden. Die Planungen sollen nun begonnen werden. Neben der Ersten Hilfe soll es bei einem solchen Termin auch um die Themen Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung, DRK-Hausnotruf und Angebote der Sozialstationen gehen.