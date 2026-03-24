Ortschaftsrat Margrethausen: Initiative möchte drei Defibrillatoren installieren – das steckt dahinter

Irina Daiber und Verena Schöller wollen im Albstädter Stadtteil Margrethausen drei öffentlich zugängliche Defibrillatoren installieren. Zur Finanzierung sollen Spenden helfen.
Sie können in Notsituationen Leben retten und Ersthelfer in ihrem Tun maßgeblich unterstützen: Defibrillatoren. Die medizinischen Geräte wurden entwickelt, um bei Herzstillständen durch gezielte Stromstöße den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen. Sie sind durch Sprachanweisungen verhältnismäßig einfach zu bedienen, was den Einsatz auch durch medizinische Laien ermöglichen soll.