Ortschaftsrat Margrethausen: Blumenschmuck für Brücken ja, aber günstiger

Über Blumenschmuck für die örtlichen Brücken, eine Aufstellhilfe für den Maibaum sowie neue Veranstaltungsformat hat der Ortschaftsrat Margrethausen jüngst beraten.
Der Ortschaftsrat Margrethausen hat in seiner jüngsten Sitzung einen bunten Strauß an Themen behandelt. Unter anderem ging es um die Bepflanzung und Pflege von Blumenkästen für die Brücken in der Ortsdurchfahrt sowie zum Friedhof. Die Stadt finanziert den Brückenschmuck aus ihren Mitteln nicht mehr, wie Ortsvorsteher Markus Deufel erläuterte.