Ortschaftsrat Margrethausen: Blumenschmuck für Brücken ja, aber günstiger

Über Blumenschmuck für die örtlichen Brücken, eine Aufstellhilfe für den Maibaum sowie neue Veranstaltungsformat hat der Ortschaftsrat Margrethausen jüngst beraten.

Der Ortschaftsrat Margrethausen hat in seiner jüngsten Sitzung einen bunten Strauß an Themen behandelt. Unter anderem ging es um die Bepflanzung und Pflege von Blumenkästen für die Brücken in der Ortsdurchfahrt sowie zum Friedhof. Die Stadt finanziert den Brückenschmuck aus ihren Mitteln nicht mehr, wie Ortsvorsteher Markus Deufel erläuterte.

Die Grundsatzfrage lautete daher: Will der Ortschaftsrat Blumen aus seinem Eigenbudget bezahlen? Eine Antwort war in der Sitzung schnell gefunden. Blumen für die Brücken soll es auf jeden Fall wieder geben, so der Tenor im Gremium. Statt 14 Blumenkästen wie im vergangenen Jahr werden es in diesem Jahr aber nur zwölf. So könne Geld für Blumen und Gießen gespart werden.

Zwölf statt 14 Kästen

Im vergangenen Jahr, so erläuterte Markus Deufel den Ortschaftsräten, hätten die 14 Blumenkästen 686 Euro gekostet, sprich jeder Kasten 49 Euro. Durch Eigenleistung beim Pflanzen sowie zwei Blumenkästen weniger, soll für den Blumenschmuck nicht mehr als 400 Euro ausgegeben werden, rechnete Ortsvorsteher Deufel vor.

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Kompliziert gestalten könnte sich jedoch die Beschaffung von Gießwasser. Für dieses sollen die Margrethausener nach Absprache mit der Stadtverwaltung eine transportablen Wassertank mit 1000 Liter Füllmenge erhalten, der bei der Feuerwehr in Ebingen gefüllt werden kann. Bedeutet: Circa alle zehn Tage muss der Tank mit einem Anhänger nach Ebingen und wieder zurückgefahren werden. Für diese Arbeit seien immer zwei Personen nötig, erklärte Markus Deufel. Die Meinung unter den Ortschaftsräten: Erstmal prüfen, ob es nicht eine weniger umständliche Alternative gibt. Das wird nun auch getan. Ein Gießplan wird zudem aufgestellt. Thema in der Ortschaftsratssitzung war auch der nahende 1. Mai. Nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr sei der Wunsch bei vielen Bürgern nach einer Maibaum-Aufstellhilfe vorhanden.

Festes Fundament soll angeschafft werden

Ein Fundament mit fester Aufstellsohle soll daher angeschafft werden. Angebote wurden bereits eingeholt. Finanziert werden soll die Aufstellhilfe über Spenden. Bis zum 20. März wurden bereits 1750 Euro gesammelt. Sollte der benötigte Betrag nicht erreicht werden, will der Ortschaftsrat aus seinen Eigenmitteln bis zu 1000 Euro zusteuern. Dafür hat sich das Gremium in jüngster Sitzung einstimmig ausgesprochen. Eine neue Veranstaltung wird es in diesem Jahr zudem am 19. Juni in Margrethausen geben. Dann macht die „Konzertkiste on Tour“ Station im zweitkleinsten Stadtteil Albstadts, wie Markus Deufel bekanntgab. Das neue Veranstaltungsformat wurde vom städtischen Kulturamt initiiert. In allen Stadtteilen wird an verschiedenen Terminen in diesem Frühjahr und Sommer ein Open-Air-Event auf einer mobilen, faltbaren Bühne angeboten. In Margrethausen tritt ab 19.30 Uhr das Duo Vallemy im Klosterhof auf und spielt Musical- und Operettenmelodien. Bewirten werden die Sternsinger.

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Apropos Veranstaltungen: Ortsvorsteher Deufel hat dem Ortschaftsrat in jüngster Sitzung neue Veranstaltungsformate für den Ort vorgeschlagen. Weiterverfolgt werden soll unter anderem das Konzept „Stühle raus“. Angedacht ist dabei, spontan bei schönem Wetter am Brünnele bei der Festhalle einen Bürgertreff zu initiieren. Die dortigen Bänke und Tische werden derzeit vom Betriebsamt aufgefrischt und von Moos und Unkraut befreit. Eine einladende Atmosphäre ist so gegeben. Die Gäste, so die Vorstellung von Markus Deufel, sollen Getränke und Knabbereien selbst mitbringen. Vorstellbar sei auch ein Getränke- oder Wurstverkauf durch Vereine. Das Ziel: Jung und Alt in Margrethausen zusammenbringen.

Festhalle kurz nicht nutzbar

Und noch eine Bekanntgabe hatte Ortsvorsteher Markus Deufel dem Ortschaftsrat zu berichten. Und zwar wird das Parkett in der Festhalle renoviert. Insbesondere im Randbereich ist dieses sanierungsbedürftig. Die Demontage der Sockelleiste durch den Hausmeister sei bereits erfolgt. Schleif-, Spachtel- und Versiegelungsarbeiten der Firma Witz aus Balingen sind für Anfang April geplant. Aufgrund der Trocknungszeit ist die Festhalle am Wochenende 11./12. April nicht nutzbar. Kostenpunkt: rund 9300 Euro.