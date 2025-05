FC 08 Villingen Jugend Abstiegskampf und klare Ansagen von A-Junioren-Coach Toni Szarmach

Die Villinger U19 sollte am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Böblingen in der Oberliga nachlegen. Die B-Junioren spielen erst am Mittwoch daheim gegen den SV Sandhausen.