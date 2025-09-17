Ortschaftsrat Märkt: Streuobstwiesen statt Wohnraum

Rund ein Jahr nach der Vorstellung des ersten Entwurfes für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weil am Rhein bis 2040 liegt nun eine überarbeitete Version vor. Diese stellte Astrid Loquai vom Stadtplanungsamt im Ortschaftsrat Märkt vor. In der ersten Anhörungsrunde seien 43 Stellungnahmen von Behörden, Nachbarkommunen und Verbänden sowie sechs Anregungen von Bürgern eingegangen, die man abgewogen und in den Entwurf eingearbeitet habe. Auch ihre eigenen Vorstellungen habe die Stadt geschärft.

Blaulichtzentrum Das Ergebnis: Die Wohnbauentwicklungsflächen rund um Haltingen und Ötlingen seien zugunsten des Erhalts wertvoller Streuobstwiesen deutlich reduziert worden. Die geplanten neuen Gewerbeflächen „Am Umschlagbahnhof“ sowie im Gewann „Auf der Waid“ (beide Gemarkung Weil am Rhein) seien aus dem Verfahren wieder herausgenommen, dafür die Entwicklungsflächen „Blaulichtzentrum“ (Otterbach), „Wertstoffzentrum Niederried“ (Haltingen) und „An der Alten Straße“ (Friedlingen) neu aufgenommen worden.

17 Entwicklungsflächen

17 Entwicklungsflächen listet der Entwurf mit Steckbriefen auf, mit denen der prognostizierte Bedarf von 43,1 Hektar neuer Wohnbaufläche und 22 Hektar zusätzlichem Gewerbeland bis 2040 jedoch nicht gedeckt werden könne. Wie schon bisher, wolle die Stadt deshalb verstärkt auf eine Innenentwicklung und Qualifizierung im Bestand setzen, so Loquai.

Wald statt Acker

Für Märkt gibt es nur einen Steckbrief, der das Gewann „Reigelhod“ in Verlängerung des Gewerbegebietes Wörth, zwischen Rhein und Autobahn gelegen, betrifft. Die 126 Hektar große Ackerfläche wolle die Stadt als potenzielle Aufforstungsfläche vorhalten, um Eingriffe in den Wald an anderer Stelle kompensieren zu können, so Loquai. Landwirtschaftsverbände und der Bund für Umwelt- und Naturschutz forderten zwar den Erhalt dieser wertvollen Vorrangflur für den Ackerbau, doch die Stadt halte an der Zweckbestimmung Aufforstung fest, so Loquai.

In die Höhe bauen

Ortsvorsteher Stefan Hofmann fragte, wie aufwändig die Überprüfung und gegebenenfalls Änderung bestehender Bebauungspläne sei. Denn diese seien teilweise 50 Jahre alt und würden dem heutigen Gebot der Flächen- und Ressourcenschonung teilweise entgegenstehen. Vor allem gehe es ihm darum, im bestehenden Siedlungsraum ein stärkeres Bauen in die Höhe durch die Zulassung mehrerer Geschosse zu ermöglichen. Solche Änderungen seien kein Problem, wenn dies vom Gemeinderat gewünscht werde. Sie seien aber zeitaufwändig, da es im Bestand immer „viele Akteure und Interessen gibt“, erläuterte Loquai.

Rolf Rung machte darauf aufmerksam, dass in den bisherigen Plänen immer noch eine Trasse für eine Umfahrung Märkts vermerkt sei, die durch das Gewerbegebiet Wörth verlaufe und mit der Führung der Kreisstraße durch den Ort längst obsolet sei. Diese kleine Fläche, die die Firma Humantechnik für eine mögliche Erweiterung erworben habe, könne man doch in Gewerbefläche umwidmen, meinte er. Im Bebauungsplan sei diese Trasse in der Tat noch enthalten, aber eine Umwidmung möglich. Der Flächennutzungsplan sei dafür vom Maßstab her „nicht parzellenscharf genug“, sagte die Planerin.

Lkw-Rastanlage?

Ob die eingezeichneten Grün- und Waldflächen an Rhein und Autobahn entlang den Bau einer Lkw-Rastanlage endgültig ausschließen, wollte David Greiner wissen. Dem sei nicht so, denn es gebe Instrumente wie ein Raumordnung- oder Planfeststellungverfahren, mit denen Flächennutzungspläne für Projekte von übergeordnetem Interesse punktuell geändert werden können, klärte die Expertin auf. Diese Grünzäsuren könnten aber hilfreich sein, um der „wilden Siedlung“, die im Bereich der ehemaligen Tennisplätze der Firma Wampfler zu entstehen scheint, Einhalt zu gebieten, hoffte man im Ortschaftsrat.

Radweg nach Haltingen

Stefan Hofmann sprach abschließend den Wunsch von Gemeinde- und Ortschaftsrat an, im Zuge des Baus einer Wertstoffannahme auf dem Holcim-Areal einen Radweg zwischen Haltingen und Märkt anzulegen: „Dafür müssen wir auch Waldfläche antasten“. Der Plan stehe diesem Wunsch nicht entgegen, sofern man an die Waldgrundstücke „herankomme“, versicherte Loquai. So stimmte der Ortschaftsrat dem zweiten Entwurf, der nun nochmals in die Offenlage geht, einstimmig zu.

Ganz ohne Wohnbaufläche ist das Fischerdorf übrigens nicht. Denn der Entwurf weist 14 Baulücken mit einer Größe von insgesamt 0,9 Hektar aus.