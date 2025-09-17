Ortschaftsrat Märkt: Streuobstwiesen statt Wohnraum

Die Einwicklungspotenziale für Märkt, die die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für 2040 aufzeigt, sind bescheiden.
Rund ein Jahr nach der Vorstellung des ersten Entwurfes für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weil am Rhein bis 2040 liegt nun eine überarbeitete Version vor. Diese stellte Astrid Loquai vom Stadtplanungsamt im Ortschaftsrat Märkt vor. In der ersten Anhörungsrunde seien 43 Stellungnahmen von Behörden, Nachbarkommunen und Verbänden sowie sechs Anregungen von Bürgern eingegangen, die man abgewogen und in den Entwurf eingearbeitet habe. Auch ihre eigenen Vorstellungen habe die Stadt geschärft.