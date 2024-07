Ortschaftsrat Lehengericht: Ein Gremium in (fast) perfektem Gleichgewicht

Ein Gremium in (fast) perfektem Gleichgewicht

1 Bürgermeister Thomas Haas (von links) mit den Ortschaftsräten Matthias Wöhrle, Thomas Kipp, Kay Wolber, Michael Pflüger, Manuel Bühler, Martin Schuler und Marcel Schmalz. Foto: Niklas Ortmann

Vier Mitglieder aus dem Siedlungsbereich, vier aus der Landwirtschaft: Jeweils die Hälfte der Sitze geht an die beiden bei der Wahl angetreten Listen, die nur wenige Stimmen trennen. Nur an Frauen mangelt es dem Lehengerichter Ortschaftsrat noch, wie Ortsvorsteher Thomas Kipp betonte.









Zwei neue Mitglieder begrüßte Ortsvorsteher Thomas Kipp in der konstituierenden Sitzung des Lehengerichter Ortschaftsrats am Montag. Bei der Wahl am 9. Juni hatten sich Matthias Wöhrle für die Wählergemeinschaft Lehengericht (WGL) und Marcel Schmalz für die Bauern und Bürger Wählergemeinschaft (BBW) durchgesetzt.