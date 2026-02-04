Ortschaftsrat Laufen: Spielplatz in Albstadt erhält neuen Anstrich

1 Der Spielplatz Untere Knappel wird in diesem Frühjahr frisch hergerichtet. Foto: Roth Spielplatz, Radservice-Station, Konzertkiste: Mit diesen Themen hat sich jüngst der Ortschaftsrat in Laufen befasst.







Drei Spielplätze gibt es im Albstädter Stadtteil Laufen. Der in der Ziegelstraße wird in diesem Frühjahr wieder für junge Gäste einladend hergerichtet. Heißt: Das Moos am Sandkasten wird entfernt; die Schaukel wird durch eine neue ersetzt und die weiteren Gerätschaften „durchgeputzt“. Darüber informierte Ortsvorsteher Peter Landenberger den Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Die Arbeiten sollen im Frühjahr über die Bühne gehen. Für die Begleiter der Kinder wird zudem eine zweite Sitzbank aufgestellt.