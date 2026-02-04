Ortschaftsrat Laufen: Spielplatz in Albstadt erhält neuen Anstrich
Der Spielplatz Untere Knappel wird in diesem Frühjahr frisch hergerichtet. Foto: Roth

Spielplatz, Radservice-Station, Konzertkiste: Mit diesen Themen hat sich jüngst der Ortschaftsrat in Laufen befasst.

Drei Spielplätze gibt es im Albstädter Stadtteil Laufen. Der in der Ziegelstraße wird in diesem Frühjahr wieder für junge Gäste einladend hergerichtet. Heißt: Das Moos am Sandkasten wird entfernt; die Schaukel wird durch eine neue ersetzt und die weiteren Gerätschaften „durchgeputzt“. Darüber informierte Ortsvorsteher Peter Landenberger den Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Die Arbeiten sollen im Frühjahr über die Bühne gehen. Für die Begleiter der Kinder wird zudem eine zweite Sitzbank aufgestellt.

 

Parkende Lastwagen sorgen für eine Engstelle

Weiter war ein schon länger andauerndes Ärgernis Thema in der Sitzung. In der Steinstraße sorgen laut Landenberger regelmäßig dicht aneinander parkende Lastwagen für eine Engstelle. Der kommunale Ordnungsdienst sei hinzugezogen worden. Dieser habe Landenberger jedoch mitgeteilt, dass es an besagter Stelle keine rechtliche Grundlage gebe, um das Parken von Lkws zu verbieten. Aus dem Gremium hieß es, dass nicht die Lkws an sich, sondern nur das dichte Parken eine Verkehrsbehinderung darstelle. Auf die Anregung, Lkw-Parkplätze zu markieren, erwiderte Landenberg, dass auch dafür die Rechtsgrundlage fehle.

Auf der Tagesordnung stand noch ein weiterer Punkt: Das Kulturamt der Stadtverwaltung bietet in diesem Jahr die Konzertkiste – eine mobile Bühne – für eine Veranstaltung in den Stadtteilen an. Auch in Laufen sollen Künstler auftreten. Welcher Termin infrage kommt und welcher Verein die Konzertkiste begleiten möchte, das will Ortsvorsteher Landenberger in Rücksprache mit den Vereinen klären. Und zuletzt dürfen sich Radfahrer freuen: Im Bereich des Volksbank-Gebäudes in der Ortsmitte wird eine Radservice-Station installiert.

 