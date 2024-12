Ortschaftsrat Laufen: Erneut ein „Nein“ zum Haushalt Albstadt

1 Hat erneut gegen den Haushalt Albstadt gestimmt: Der im Juli verpflichtete Ortschaftsrat Laufen – auf dem Archivfoto mit den damals verabschiedeten Räten. Foto: Horst Schweizer

Den Haushalt 2024 hatte der Ortschaftsrat Laufen abgelehnt. Wie steht das Gremium zum Plan 2025?









Link kopiert



Sauer aufgestoßen sind dem Ortschaftsrat Laufen die 2,5 Millionen Euro, die in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Albstadt für den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für Laufen und Lautlingen vorgesehen sind. „Dafür gibt’s doch gar keinen Gemeinderatsbeschluss, warum wird es denn dann so in den Plan geschrieben?“, fragte Wolfgang Bolkart erbost. Je 1,5 Millionen Euro für ein Feuerwehrgebäude im Stadtteil Laufen stehen für die Jahre 2027 sowie 2029 bis 2033 in der mittelfristigen Finanzplanung, die Unter „Albstädter Investitionsstrategie 2.0“ firmiert..