Ortschaftsrat Langenau: Bürger beklagen klappernde Gullideckel trotz Sanierung

Beim Ortschaftsrat Langenau kommen viele Beschwerden an. Beim Friedhof sollen weitere Sitzbänke aufgestellt werden.
In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates beschwerte sich ein Bürger über zahlreiche Missstände in Langenau. Er monierte die Gullideckel, die trotz der kürzlich erfolgten Sanierung der Landstraße mit lärmreduziertem Belag beim Überfahren durch Lastwagen immer noch heftig „rumpeln“. Ortsvorsteher Walter Würger wusste vom Problem, das sich bereits weitere Bürger beklagt hätten. Würger sagte resigniert: „Man bekommt momentan niemanden von den Behörden zum Gespräch“. Kompliziert sei die Rechtslage, weil das Regierungspräsidium Baulastträger sei, für den Straßenunterhalt sei das Landratsamt zuständig. Nicht zuständig sei die Stadt Schopfheim.