Ortschaftsrat Langenau: Bürger beklagen klappernde Gullideckel trotz Sanierung

In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates beschwerte sich ein Bürger über zahlreiche Missstände in Langenau. Er monierte die Gullideckel, die trotz der kürzlich erfolgten Sanierung der Landstraße mit lärmreduziertem Belag beim Überfahren durch Lastwagen immer noch heftig „rumpeln“. Ortsvorsteher Walter Würger wusste vom Problem, das sich bereits weitere Bürger beklagt hätten. Würger sagte resigniert: „Man bekommt momentan niemanden von den Behörden zum Gespräch“. Kompliziert sei die Rechtslage, weil das Regierungspräsidium Baulastträger sei, für den Straßenunterhalt sei das Landratsamt zuständig. Nicht zuständig sei die Stadt Schopfheim.

Der Bürger kritisierte weiter die „Sauerei“ bei den Glascontainern mit der Ablagerung von Hausmüll hinter der Löwenzahnhalle und erkundigte sich nach der Reinigung des Platzes. Diese wird nach Auskunft von Walter Würger nach der Leerung der Container vom Entsorger, Firma Remondis, vorgenommen. Eine Aufsicht über die Reinigungsaktivitäten von Remondis gibt es nicht. Nicht zuständig sei der Werkhof.

Ortschaftsrat Hans-Jörg Sprich appellierte an die Bevölkerung, hier verantwortlicher vorzugehen. Auch Falschparker bei der Grillstelle und am Sportplatz würden im Falle einer Ansprache durch Mitglieder des Ortschaftsrates aggressiv reagieren. Auch der Radweg, aus Richtung Schopfheim kommend, müsse in Höhe der Firma Würth immer noch über die Landstraße überquert werden, um den weiteren Radweg in Richtung Langenau zu befahren. Walter Würger erklärte: „Wir vom Ortschaftsrat sind hier das kleinste ,Rädli’“. Der Missstand sei klar in den integrierten Stadtkonzepten erfasst. Nur mit der Umsetzung würde es hapern.

Sachstandsberichte

Neue Spielgeräte am Spielplatz „Stalten“ sind installiert und werden zeitnah für die Kinder zur Benutzung freigegeben. Die Sanierung der Talstraße, die bereits im Haushalt eingestellt war, wird erneut in den Haushalt 2027/2028 verschoben. Der anwesende Bürger betonte, dass die Schlaglöcher der Talstraße bereits zum dritten Mal ausgeflickt wurden, diese werden nunmehr immer tiefer .Würger wusste aus der Gemeinderatssitzung, dass das Straßennetz von Schopfheim vielfach sanierungsbedürftig sei. Der Finanzierungsbedarf würde auf rund 60 Millionen Euro geschätzt, allerdings dürfe nur eine Million zur Sanierung der notleidenden Straßen ausgegeben werden. Die Fahrt mit dem Fahrrad müsse hier mittlerweile „ringgeli-gängeli“ durchgeführt werden. Auch die längst versprochenen Hochwasserschutzmaßnahmen wurden in den Haushalt 2027/2028 verschoben.

Sitzbänke für den Friedhof

Im neu gestalteten Teil des Friedhofs ist nunmehr auch der Brunnen aufgestellt, der von der Landstraße stammt. Der Platz soll aufgewertet werden, er umfasst derzeit nur eine Sitzbank. Vom Außenbereich des Friedhofs sollen nunmehr zwei der vier Bänke zum neuen Platz umgestellt werden. Ortschaftsrat Markstahler regte an, Waschbetonplatten zu installieren, auf welchen die Bänke aufgestellt werden können.

Bei dem dreieinhalb Jahre alten Defibrillator, angebracht beim Bildungshaus Kita Langenau, wurde bei einer Wartung ein Defekt an den Elektropads entdeckt. Diese seien derzeit auf dem Markt nicht ersetzbar. Der Anbieter möchte den alten Defibrillator in Zahlung nehmen und bietet ein neues Gerät für rund 900 Euro an. Die Räte waren insgesamt mit dem Angebot einverstanden, wollen aber nochmals mit dem Anbieter über die Gewährspflicht reden.