Ortschaftsrat Kürnberg: Milchhüsli läuft ganz gut

1 Schiebe-Chnächt und Gesangverein wollen das Kürnberger Milchhüsli langfristig übernehmen. Foto: Wolfgang Grether Der Ortschaftsrat Kürnberg ist mit dem Ergebnis der Verhandlungen zur Zukunft des Milchhüslis zufrieden. Es wird ab August für drei Jahre an Schiebe-Chnächt und Gesangverein vermietet.







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Der Ortschaftsrat Kürnberg hat den Beschlussvorschlägen der Stadtverwaltung zum Milchhüsli zugestimmt. Über sie stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag ab. Derzufolge vermietet die Stadt das Gebäude vom 1. August 2026 bis 31. Juli 2029 an die Schiebe-Chnächt und den Gesangverein. Danach soll ein Grundsatzbeschluss über die Veräußerung des Anwesens getroffen werden. Der Gemeinderat favorisiert die Veräußerung an die beiden Vereine. Ortsvorsteher Peter Ulrich nannte den Beschlussvorschlag einen „guten Kompromiss“, wie man das Haus für Bürger erhält und die Liegenschaftssituation bereinigt. „Das Milchhüsli läuft ganz gut.“ Gerold Schmidt sagte: „Mein Eindruck ist, dass die Stadt uns entgegen kommt.“ Nun müsse die Dorfbevölkerung aktiviert werden, um das Haus mit Leben zu füllen. Johannes Bauer bezeichnete es als „tolles Zeichen für die Dorfgemeinschaft“, dass man sich traue, das Milchhüsli zu betreiben. Der Erfolg des Treffpunkts und Kulturortes hänge ab vom „Engagement der Dorfbevölkerung“. Sie solle es durch aktive oder finanzielle Hilfe unterstützen. Die Kürnberger Verhandler hätten bei der Stadt rausgeholt „was ging“, ist sich Bauer sicher. Peter Ulrich sagte, ein Gutachterbüro habe den Wert des Gebäude ermittelt. Wenn es in drei Jahren verkauft werde, müsse der Objektwert aber neu ermittelt werden. Er wies auch daraufhin, dass geklärt sei, wer was zum Erhalt des Gebäudes beitrage. Der Kauf einer neuer Gastherme koste 10 000 Euro. „Diesen Betrag können die Vereine nicht stemmen“, so Ulrich. Wenn die uralte Heizung ihren Geist aufgebe, finanziere die Stadt eine neue.