Ortsvorsteher Reiner Ullrich hielt Wort. Ratsmitglied Roland Weißer hatte in der April-Sitzung einen Entwurf zur baulichen Umsetzung des bisherigen landwirtschaftlichen Wegs in einen Radweg mit wassergebundenem Belag vorgelegt und beantragt, dass das Thema in das Mobilitätskonzept der Stadt Schramberg aufgenommen wird.