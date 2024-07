Ortschaftsrat Kaltbrunn: Stefan Maier geht in seine zweite Amtszeit

Stefan Maier geht in seine zweite Amtszeit

1 Der neue Ortschaftsrat Kaltbrunn mit Ortsvorsteher Stefan Maier (von links), Lars Weispfennig, Felix Hauer, Anna Jäckels, Andreas Hauer, Ralf Mäntele, Meinrad Borho, Jens Haas und Bürgermeister Bernd Heinzelmann. Foto: Lothar Herzog

Stefan Maier bleibt für weitere fünf Jahre Ortsvorsteher des Ortsteils Kaltbrunn. Neuer Stellvertreter ist Lars Weispfennig.









Link kopiert



In der konstituierenden Sitzung am Dienstag im Witticher Rathaus verpflichtete Ortsvorsteher Stefan Maier (CDU) die neu gewählten Ortschaftsräte Jens Haas, Andreas Hauer und Ralph Mäntele nach der vorgesprochenen Verpflichtungsformel „Ich gelobe Treue der Verfassung“ per Handschlag. Falls ein Ortschaftsrat-Mitglied aus driftigem Grund ausscheiden sollte, steht mit Matthias Schmider eine Ersatzperson bereit. Wie Maier bekanntgab, sei dies möglich geworden, weil es nur eine Wahlvorschlagsliste gegeben habe und die freie Zeile mit dem Eintrag eines Namens von den Wählern genutzt worden sei.