Ortschaftsrat in Weilheim bei Hechingen: Neue Willkommensschilder für Weilheim

1 So sieht der Entwurf für die Erneuerung der Willkommensschilder am Ortseingang von Weilheim aus. Foto: / Eberwein

Im Ortschaftsrat des Hechinger Stadtteils Weilheim wurde auch über die Planungen für das Fest zum 750-jährigen Bestehen der Ortschaft berichtet.









In der jüngsten Sitzung des Weilheimer Ortschaftsrats hat Ortsvorsteher Gerd Eberwein berichtet, dass zum Jubiläumsjahr 750 Jahre Weilheim die Planungen in vollem Gange seien. Für diese Feierlichkeiten sollen auch die Willkommenstafeln an den Ortseingängen erneuert werden. Ein Entwurf für die Neugestaltung sei unentgeltlich von Grafkdesignerin Inga Eberwein angefertigt worden. Dieser Entwurf wurde vorgestellt und bei einigen kleinen Änderungswünschen im Gremium auch so befürwortet. Der Erneuerung der Willkommenstafeln wurde einstimmig zugestimmt.