Ortschaftsrat in Weildorf: Eine Alternative für das Jugendhaus will das Gremium finden

Der Ortschaftsrat stimmte dem Beschlussantrag des Gemeinderats hinsichtlich des Verkaufs des alten Kindergartengebäudes mit der bisher vom Kindergarten genutzten Freifläche sowie des Waschhauses in der Brunnengasse zu. Nachbesserungsbedarf sehen die Räte allerdings beim geplanten Verkauf der Backküche, die als Jugendhaus genutzt wird: Im Beschlussantrag ist von einer geeigneten Alternative für die Jugendlichen die Rede.

Wie kann so eine Alternative aussehen, fragte Joachim Strobel. Geeignete städtische Räume gibt es in Weildorf derzeit nicht. Die Jugendlichen selbst, so Ortsvorsteher Armin Hipp, stellten sich einen Bauwagen vor, da sei noch die Standortfrage zu klären. Thomas Schneider bezweifelte in diesem Zusammenhang, ob das der Stadt eine echte Ersparnis bringe, Hipp verwies dagegen auf die hohen Sanierungskosten, die bei der Backküche in den nächsten Jahren anstünden. Er gab auch zu bedenken, dass die Jugendräume in den vergangenen Jahren wenig genutzt geworden seien, die jetzigen Nutzer seien alle Anfang 20, Jüngere seien derzeit nicht in Sicht.

Dennoch will der Ortschaftsrat über die Eignung der den Jugendlichen angebotenen Alternative selbst entscheiden und beantragt, dies in den Beschlussantrag des Gemeinderates aufzunehmen. Weiterhin pochen die Räte darauf, dass die vier Parkplätze neben der Backküche für Ortschaftsverwaltung und Feuerwehr erhalten bleiben. Für das Gebäude gebe es einen Interessenten, teilte Hipp mit, der auch bereit sei, der Gemeinde die Parkplätze zu überlassen.