Ortschaftsrat in Weildorf: Eine Alternative für das Jugendhaus will das Gremium finden

Der Ortschaftsrat Weildorf beschäftigte sich bei seiner jüngsten Sitzung erneut mit der Gebäudeentwicklung im Ort.
Der Ortschaftsrat stimmte dem Beschlussantrag des Gemeinderats hinsichtlich des Verkaufs des alten Kindergartengebäudes mit der bisher vom Kindergarten genutzten Freifläche sowie des Waschhauses in der Brunnengasse zu. Nachbesserungsbedarf sehen die Räte allerdings beim geplanten Verkauf der Backküche, die als Jugendhaus genutzt wird: Im Beschlussantrag ist von einer geeigneten Alternative für die Jugendlichen die Rede.