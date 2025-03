Uwe Meier reichts. Er sieht den Ortsteil Göllsdorf von der Stadt übergangen. Nicht das erste Mal. Nur zum ersten Mal führte sein Frust zu Rücktrittsgedanken. Eine „Sauerei“ nannte er den Vorgang, der vor einigen Wochen seinen Lauf nahm.

Damals warnte er im Gremium vor einer Verkehrsgefährdung Ecke Kloster-Holunderstraße. Die „Rechts vor links“-Regel werde oftmals übersehen. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, schlug er deshalb vor, den Fahrbelag mit Haifischzähnen zu kennzeichnen.

Lesen Sie auch

Bürgermeisterin Ines Gaehn, die in dieser Sitzung anwesend war, nahm den Vorschlag mit ins Rathaus, wies aber darauf hin, dass eine derartige Maßnahme in Rottweil nicht gerne gesehen sei. Eine entsprechende Aufzeichnung in der Kaiserstraße sei nur deshalb erfolgt, weil die „Rechts vor links“-Regelung an dieser Stelle neu eingeführt wurde, erläuterte sie.

Situation müsse neu betrachtet werden

Meier konterte, dass auch die Situation in Göllsdorf neu betrachtet werden müsse, weil eine Veränderung stattgefunden habe. Während der Kreuzungsbereich (Kloster- Holunderstraße) zuvor kaum als solcher wahrnehmbar war, sei er durch die Anbindung an das Neubaugebiet Brunnenäcker nun stark frequentiert. Ein Hinweis auf die „Rechts vor links“-Regel daher aus Sicherheitsgründen notwendig. Er bat, die Situation unter dieser Prämisse zu prüfen. Gaehn sagte zu.

Verkehrsschau hat stattgefunden

In jüngster Sitzung lagen die Ergebnisse der Stadt dann vor. Eine Verkehrsschau habe stattgefunden, berichtete Ortsvorsteher Reiner Hils. Er selbst sei nicht anwesend gewesen. Ihm sei aber mitgeteilt worden, dass die „Rechts vor links“-Situation nicht mit Haifischzähnen verdeutlicht werde. Begründet wurde die Ablehnung nicht.

Unsere Empfehlung für Sie Ortschaftsrat in Rottweil-Göllsdorf Eltern befahren Schulhof trotz Verbotsschild Unter dem Punkt Verschiedenes meldeten sich in jüngster Ortschaftsratssitzung in Göllsdorf gleich mehrere Räte zu Wort. Auf dem Verbindungsweg wird erneut geschottert.

Meier zeigte sich fassungslos. In Rottweil werde eine Fahrradstraße, die kaum von Fahrradfahrern genutzt würde, blau übermalt, und in Göllsdorf werde die Kennzeichnung mit Haifischzähne abgelehnt, schüttelte er den Kopf.

Ortschaftsrat zeigt sich verärgert

Schützenhilfe bekam Meier aus dem Rat. „Abschmettern ohne Begründung geht gar nicht“, sagte Hans Maier. Er sei verärgert, dass der Rat nicht vor der Verkehrsschau informiert wurde. Hils betonte, dass Ortsvorsteher in Rottweil nie bei Verkehrsschauen anwesend wären. Er sei informiert worden, dass lediglich die 30 Piktogramme erneuert würden. Er werde aber nochmals nachfragen.