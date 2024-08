Ortschaftsrat in Hechingen: Weilheim macht erneut bei Bundeswettbewerb mit

Ortschaftsrat in Hechingen

1 Die Ortsmitte in Weilheim soll umgestaltet werden. Foto: Bernd Ullrich

Das Storchendorf Hechingen-Weilheim macht wieder mit bei „Unser Dorf hat Zukunft“. Die erste Teilnahme wurde mit dem Gewinn der Silbermedaille belohnt.









Link kopiert



Weilheim nimmt am 28. bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Ortsvorsteher Gerd Eberwein ging in der jüngsten Ortschaftsratssitzung näher auf die Regularien und Termine der Veranstaltung ein. Die Mitwirkung der Dorfgemeinschaft werde eingerechnet, ließ der Ortsvorsteher wissen und führte weiter aus: „Wir möchten mit euch, mit Ihnen unser Weilheim der Bewertungskommission vorstellen. Zeigen wir, dass mit den gemeinsam erarbeiteten Anregungen und Vorschlägen unser Dorf Zukunft hat.“ Eberwein bat darum, beim Aufbau der Präsentation am Veranstaltungsortes mitzuhelfen.