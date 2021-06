1 Das neue Ortsschild an der Einmündung zum Blumenweg signalisiert: Runter vom Gas, hier beginnt die Wohnbebauung. Foto: Maute

Auch wenn Planung und Umsetzung ihre Zeit brauchen: "Wir bleiben dran", betont Ortsvorsteher Harald Kleindienst in Bezug auf das neue Domizil des Jugendtreffs, auf das in Stein sehnsüchtig gewartet wird.

Hechingen-Stein - Der neue Treffpunkt für die Jugend – das war nur eines von mehreren Themen in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Und doch ist es eine Sache, die nicht nur jungen Einwohnern besonders auf den Nägeln brennt. "Manchen geht es nicht schnell genug", ließ Harald Kleindienst diesbezüglich wissen, machte allerdings deutlich, dass das Thema nach wie vor verfolgt wird. Mithilfe eines Architekturbüros werde derzeit geplant, aktuell sei man dabei, die Kosten zu kalkulieren, was bei der angestrebten Raummodullösung "keine einfache Sache" sei. Hinzu kämen Lieferschwierigkeiten der Hersteller. "Es braucht alles seine Zeit", bat Kleindienst diesbezüglich um Geduld.

Weiter dranbleiben will der Ortschaftsrat auch in Sachen Schutzhütte am Tieracker, die im Frühjahr Opfer von Vandalismus wurde. Obwohl das Verfahren eingestellt werden musste, da die Täter nicht ermittelt werden konnten, gibt es dennoch erste kleine Erfolge zu verzeichnen. Seit einiger Zeit unternimmt die City-Streife regelmäßig Kontrollgänge zur Hütte. Einige Jugendliche seien von den Kontrolleuren im Zuge dessen bereits auf die Müllentsorgung aufmerksam gemacht worden, einen weiteren Fall von Vandalismus habe es zum Glück bislang aber nicht gegeben, konnte der Ortsvorsteher vermelden. Auch die Einwohner seien mittlerweile für dieses Thema sensibilisiert und würden sich regelmäßig mit Hinweisen an die Ortschaftsverwaltung wenden. "Wir haben aufmerksame Bürger und das ist gut so", lobte Kleindienst.

Geschwindigkeitsmessungen

Ein elektronisches Auge hatte stattdessen im Mai den Verkehr im Kurvenbereich in der Landstraße sowie am Ortseingang beim neuen Baugebiet im Blick. Die vom Ordnungsamt durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen ergaben dabei folgendes Bild: In der 50er-Zone wurden innerhalb einer Woche 5800 Fahrzeuge und Fußgänger registriert und in der 70er-Zone wurden 7181 Bewegungen verzeichnet.

Obwohl die meisten Fahrzeuge in beiden Bereichen im Durchschnitt etwas zu schnell unterwegs waren, lautet das Ergebnis, dass derzeit keine verkehrsrechtlichen Maßnahmen erforderlich seien. Allerdings sind im Laufe des Sommers noch weitere Messungen geplant, und auch die Auswertung des mobilen Blitzers steht noch aus.

Wie Kleindienst weiter bekanntgab, hat ein Bauträger eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in der St.-Antonius-Straße gestellt, die aktuell geprüft wird. Die Sanierungsarbeiten in der Gartenstraße sollen Anfang Juli abgeschlossen sein, und bis Anfang August werden die beiden neuen Sektionaltore für das Feuerwehrgerätehaus geliefert.

Ortsrundgang am 3. August

Ebenfalls im August – vom 23. bis 29. – bleibt die Auchterthalle aufgrund von Boden- und Malerarbeiten geschlossen. Und bereits am 3. August findet ab 18.30 Uhr der Ortsrundgang statt. Stationen sind der Römerparkplatz, der Sportplatz, Sickinger Staig und Gartenstraße, das neue Baugebiet sowie die Landstraße. Der Rundgang, zu dem auch die Bürger eingeladen sind, soll dieses Mal mit dem Fahrrad absolviert werden.

In Sachen Unechte Teilortswahl konnten in Stein 278 Unterschriften (37 Prozent) für das Bürgerbegehren gesammelt werden. Um möglichst viele Einwohner zum Abgeben ihrer Stimme zu bewegen, sind verschiedene Infoveranstaltungen geplant. Das Bürgerbegehren wird parallel zur Bundestagswahl am 26. September stattfinden.

Für 2022 soll es einen Steinemer Heimatkalender geben. Wer dafür noch schöne Motive hat, kann diese auf der Ortschaftsverwaltung abgeben.