Ortschaftsrat in Hechingen-Boll: Baumgräber in Höhenlage

In Hechingen-Boll reagiert man auf die Wünsche der Bevölkerung. Verpachtungen, Wald und weiteres.

Der Ortschaftsrat reagiert jetzt ebenfalls auf den Wandel im Bestattungswesen: Es werden Baumgräber auf den neuen Friedhofsteil kommen. Zunächst soll es ein Baum sein, um den Edelstahlhülsen verteilt werden, in denen jeweils vier Urnen Platz finden. Den überirdischen Abschluss bildet ein Bronzedeckel. Sollte diese Bestattungsmöglichkeit gut angenommen werden, kann sie auf den alten Friedhofsteil ausgedehnt werden. Im Ortschaftsrat wurde daran erinnert, dass ein Baumgrab nicht bepflanzt werden darf. ​

Die Verpachtung dafür ausgeschriebener landwirtschaftlicher Flächen war ebenfalls Thema im Ortschaftsrat. Eine Fläche wurde herausgenommen, weil erst geklärt werden muss, wie es damit überhaupt weitergeht. Die Bewerber bleiben im Pool. Die Verpachtung soll in der nächsten Sitzung abschließend verkündet werden.

Flurstück in drei Lose aufgeteilt

​Ein weiteres Flurstück wurde in drei Lose aufgeteilt, von denen zwei zur Verpachtung standen. Gefragt wurde, warum trotz der Teilung gesamt ausgeschrieben wurde. Kritik gab es am Vorgehen, weil das für Verzögerungen sorge. Das dritte Los hat der Ortschaftsrat einstimmig vergeben. Über die Höhe der Pacht wird noch verhandelt, weil der Vertrag drei Jahre laufen soll, aber offenbar erst großflächig aufgeräumt werden muss. Die Pachtzeit, so wurde erklärt, ist vergleichsweise kurz, weil die Stadt vor allem erkennen wolle, ob es mit dem neuen Pächter funktioniert. Wenn dies zutrifft, soll läuft die Verpachtung reibungslos weiterlaufen.​

Los 2 wurde mit Priorisierung des Haupterwerbslandwirts vergeben. Angemerkt wurde, dass das Sinn mache, allerdings in den Vergaberichtlinien nirgendwo einsehbar sei. Wenn man so verfährt, müsse das für jedermann im Voraus ersichtlich sein. So wüssten die Bewerber gleich, woran sie sind.

​Einen Einblick in die Zukunft des Stadtwaldes gewährte Forstamtsleiter und Klimaschutzmanager Jürgen Baumer. Der Klimawandel mit Hitze, Trockenheit, Krankheiten und Schädlingen mache ein Handeln nötig, welches der Gemeinderat mit seinem Zielsetzungspapier von 2017 auf den Weg gebracht hat. Der Wald soll dienen als Sauerstoffproduzent, Luftfilter, Wasser- und CO2-Speicher. Aber er soll auch Rohstoffe liefern und Kulturraum sein. Im Zentrum steht der Mischwald, der resistenter auch gegen Stürme ist. Jürgen Baumer sieht sich vor allem als Krisenmanager. Und er ist überzeugt: „Die Fichte wird das Landschaftsbild nicht mehr prägen“.

Fördergelder wirken sich positiv aus

​Auf Fragen des Ortschaftsrates und der Zuhörer klärte Baumer auf, dass die Stadt vor allem durch die Anfrage zur Wertermittlung erfährt, welche Wälder verkauft werden. Gekauft wird, was zum derzeitigen Bestand passt. Zudem klärte der Amtsleiter auf, dass kranke Buchen und Eschen, wenn man sie schnell erntet, noch gut zu verkaufen sind.​

Die Stadt wird wohl pro Jahr 3000 Festmeter Fichte und 2000 Festmeter Buche verlieren. Mit dem Fokus auf die Erholungs- und Schutzfunktion, falle das aber weniger ins Gewicht.

Unsere Empfehlung für Sie Rückhaltebecken in Hechingen Maßnahmen gegen mögliches Jahrhunderthochwasser sind gestartet Spatenstich für das Rückhaltebecken Ziegelbach zwischen den Ortsteilen Stetten und Boll in Hechingen. Anfang Mai soll mit dem Bau begonnen werden.

​Fördergelder wirkten sich positiv aus. Es werde ersichtlich, dass der Waldumbau auch vom Land gewünscht ist.​

Wie schon im Gemeinderat steuerte Stadtrat Martin Neumaier dagegen. Der Förster warnte davor, den Fichtenbestand zu negativ darzustellen. Schäden gebe es vor allem in schlecht bewirtschafteten Beständen. „Man braucht alle Bäume“, war sein Fazit, „und dass man nicht mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen kann“. Die Förderung von Totholz sieht Neumaier ebenfalls kritisch. Dieses gebe CO2 wieder ab und bewirke damit das Gegenteil des Effekts.