Ortschaftsrat in Hechingen-Boll: Baumgräber in Höhenlage

In Hechingen-Boll reagiert man auf die Wünsche der Bevölkerung. Verpachtungen, Wald und weiteres.
Der Ortschaftsrat reagiert jetzt ebenfalls auf den Wandel im Bestattungswesen: Es werden Baumgräber auf den neuen Friedhofsteil kommen. Zunächst soll es ein Baum sein, um den Edelstahlhülsen verteilt werden, in denen jeweils vier Urnen Platz finden. Den überirdischen Abschluss bildet ein Bronzedeckel. Sollte diese Bestattungsmöglichkeit gut angenommen werden, kann sie auf den alten Friedhofsteil ausgedehnt werden. Im Ortschaftsrat wurde daran erinnert, dass ein Baumgrab nicht bepflanzt werden darf.