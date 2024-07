Mit Rückenwind in die nächsten fünf Jahre

Ortschaftsrat in Fischingen

1 Der Fischinger Ortschaftsrat: Neu mit dabei sind Axel Schon, Meinrad Bossenmaier und Simon Grupp (hintere Reihe), schon Erfahrung haben die wiedergewählen Hubert Breisinger, Karl-Heinz Mysliwiez, Sabine Bossenmaier, Rebekka Kaminski, Tobias Giering und Ortsvorsteher Jürgen Huber. Foto: Schwind

Auch wenn vieles Herausforderungen bewältigt sind, der neue Ortschaftsrat im Sulzer Teilort wird genügend Aufgaben haben.









Der Fischinger Ortschaftsrat hat in den vergangenen fünf Jahren sehr viel erreicht. Es stehen aber in den kommenden fünf Jahren für das neu besetzte Gremium noch einschneidende Baumaßnahmen an, die man mit Eintracht angehen möchte.