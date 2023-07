Viele Anfragen hatten sich bei den Bochinger Ortschaftsräten angesammelt, die in der letzten Sitzung auf den Ratstisch kamen.

So wurde zum wiederholten Male nachgehakt, ob man zwischenzeitlich beim Landratsamt vorstellig geworden sei bezüglich der Beschädigung des Bergwegs, der Steinbruchstraße sowie des Radwegs beim Blumenfeld im Zusammenhang mit der Umleitung während der Sanierung der Kreisstraße 5502. Durch den Schwerlastverkehr, für welchen die Beschaffenheit dieser Straßen nicht ausgelegt ist, seien ganz erhebliche Schäden entstanden.

Storchennest für Bochingen?

Um an das Thema Schuppengebiet endlich mal einen Knopf zu machen, forderte Ortschaftsrat Peter Gaberle nun umgehend, die Verträge abzuschließen und somit die Interessenten zu binden. Die Erschließungskosten seien überschaubar und mit einem kleinen Risikoaufschlag könnten die Verkaufspreise problemlos bereits jetzt festgelegt werden.

Er regte auch an, in Bochingen die Voraussetzungen für ein Storchennest zu schaffen. Ortsvorsteher Martin Karsten meinte, dass hierzu Kontakt mit dem NABU aufgenommen werde und schlug vor, die anfallenden Kosten aus den Ortschaftsratsmitteln bereitzustellen, was das gesamte Gremium befürwortete.

Bemängelt wurde der Eindruck, den das „Filetgrundstücks“ im Gewerbegebiet Rankäcker vermittle, welches dringend der Pflege bedürfe. Das warf auch die Frage auf, ob es überhaupt noch Interessenten gebe für dieses exponierte Grundstück.

Ortseinfahrt aufwerten

Abschließend sprach Peter Gaberle den Zustand der Kreisverkehrsinsel (L 415) beim Norma-Markt und den Platz um die dortige Bushaltestelle an. Hier müsse dringend eingegriffen werden. Für die Umgebungsgestaltung der Bushaltestelle sieht er die Stadtgärtnerei in der Pflicht.

Bekanntgegeben wurde noch, dass in der Taläckerstraße demnächst wieder das städtische Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt werde, da eine Anwohnerin mehrfach Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung eingefordert habe.

Zu guter Letzt hatte man von Schulleiter Rothenhäusler die Auskunft erhalten, dass das Spielgerät am Spielplatz bei der Grundschule ausgewechselt worden war, obwohl es aus seiner Sicht noch voll funktionsfähig gewesen sei.