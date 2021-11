1 Rechts die Gaube, welche dazugekommen ist, zu sehen. Durch die Versetzung des Treppenhauses ist eine mächtige und durchgehende Front entstanden. Foto: Schwind















Sulz-Bergfelden Etwas perplex und zunächst fragend und hilfesuchend zeigte sich der Bergfelder Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwochabend in der Dickeberghalle. Die Räte hatten sich dann zwar schnell wieder gefangen, waren aber trotzdem sehr über die Dreistigkeit eines Bauträgers erstaunt.

Veränderungen im Plan

Erst in der Juni-Ortschaftsratssitzung wurde über das Baugesuch eines geplanten Mehrfamilienhauses in der Bergfelder Austraße beraten. Das Mehrfamilienhaus entsprach den Richtlinien des Bebauungsplans "Schützelwiesen" und bestand damals aus zwei Baukörpern, die durch ein zurückgesetztes Treppenhaus verbunden waren. Das zurückgesetzte Treppenhaus unterbrach die Hausfront des doch gewichtigen Baus und nahm ihm so die Wuchtigkeit, so Ortsvorsteher Martin Sackmann.

Geplant waren zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss mit insgesamt sieben Wocheneinheiten. Und genau das hatten die Anlieger bei der Nachbarbefragung damals auch unterschrieben. Doch jetzt weicht der Bauplan gegenüber der Realität deutlich ab.

Das Treppenhaus ist versetzt und bildet genau jene wuchtige Front, welche die Nachbarn nicht wollten, wie Ortsvorsteher Martin Sackmann erklärte. Das sollte aber noch nicht genug sein. Durch die Versetzung des Treppenhauses hatten jetzt plötzlich zwei Gauben im Dachgeschoss, die auch zur Bewohnbarkeit der Wohnung nötig sind, Platz. Und die Gauben entsprechen in der Höhe keineswegs dem Bebauungsplan, da sie um eineinhalb Meter höher seien als vorgeschrieben.

Kontroverse um Baustopp

Seitdem die Nachbarn die veränderte Bebauung zur Anzeige gebracht haben, besteht ein Baustopp. Um diesen aufzuheben, braucht der Investor eine Nachgenehmigung und eine Befreiung für die beiden Gauben.

"Das ist vorsätzlich, ich stimme dem nicht zu. Das ist unmöglich", äußerte sich ein aufgebrachter Ortschaftsrat Alex Grathwol. Ernst Schmid fand, dass diese Entscheidung ihm als Ortschaftsrat gar nicht zustehe. "Wir haben doch eine Baurechtsbehörde". Ortsvorsteher Martin Sackmann stellte aber klar: "Über Befreiungen bestimmen wir und geben den Weg vor". Ernst Schmid warf ein: "Wir strafen den Bauherrn, der hat es nicht gewusst".

Der Bergfelder Ortschaftsrat stellte sich mit zwei Endhaltungsstimmen dann doch deutlich gegen die Befreiung der Gaubenhöhe und nahm die anderen baulichen Veränderungen zur Kenntnis.