Ortschaftsrat in Albstadt: Antrag für Tempo 30 in der Onstmettinger Ortsmitte

Der Onstmettinger Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag über die Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf einem Abschnitt der Hauptstraße befasst.
In der Onstmettinger Ortsmitte hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan und es geht weiter voran. Auf dem einstigen Ammann-&-Drescher-Areal sorgen inzwischen der Netto-Markt, eine Filiale von Backhaus Mahl sowie die darüber liegenden Wohnungen für Frequenz. Dazu entsteht derzeit der Klimapark und macht sichtlich Fortschritte. Einige Spielgeräte sind bereits aufgestellt. Bei einer Baustellenbesichtigung vergangene Woche durfte sich eine Klasse der örtlichen Grundschule bereits auf dem Trampolin probieren, wie Ortsvorsteher Jürgen Kurz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung am Montagabend berichtet. Kurzum: „Der Klimapark entwickelt sich positiv“, ist Kurz optimistisch, dass das Vorhaben wie geplant im Oktober abgeschlossen werden kann.