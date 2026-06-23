Ortschaftsrat in Albstadt: Antrag für Tempo 30 in der Onstmettinger Ortsmitte

Der Onstmettinger Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag über die Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf einem Abschnitt der Hauptstraße befasst.

In der Onstmettinger Ortsmitte hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan und es geht weiter voran. Auf dem einstigen Ammann-&-Drescher-Areal sorgen inzwischen der Netto-Markt, eine Filiale von Backhaus Mahl sowie die darüber liegenden Wohnungen für Frequenz. Dazu entsteht derzeit der Klimapark und macht sichtlich Fortschritte. Einige Spielgeräte sind bereits aufgestellt. Bei einer Baustellenbesichtigung vergangene Woche durfte sich eine Klasse der örtlichen Grundschule bereits auf dem Trampolin probieren, wie Ortsvorsteher Jürgen Kurz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung am Montagabend berichtet. Kurzum: „Der Klimapark entwickelt sich positiv“, ist Kurz optimistisch, dass das Vorhaben wie geplant im Oktober abgeschlossen werden kann.

Diese Entwicklungen in der Ortsmitte Onstmettingens haben jedoch auch Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen, insbesondere im Bereich Netto. Beim Ortschaftrat ist daher ein Antrag des früheren Ortsvorstehers Siegfried Schott in seiner Funktion als Vertreter der Wohnungseigentümergemeinschaft des Neubaus in der Hauptstraße 52 eingegangen. Seine Forderung: eine Tempo-30-Zone auf der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Hofmannsthalstraße und Brunnentalstraße. Jener Streckenabschnitt betrifft die Ortsdurchfahrt vom Klimapark bis zum Firmengebäude von Gonso.

Anwohner- und Parkverkehr haben zugenommen

Die Begründung von Schott lieferte Ortsvorsteher Jürgen Kurz nach. Einerseits seien in der Wohnanlage über Netto und Mahl mittlerweile 20 von 21 Wohnungen belegt. Zum Anwohnerverkehr komme der Parkverkehr auf dem Netto-Parkplatz hinzu, der die Verkehrssituation in diesem Bereich der Hauptstraße und deren Einmündung in die Bodelschwingh-Straße unübersichtlich und somit gefährlich mache. Verschärft werde die Situation durch den Fußgängerverkehr von Schülern.

Ein weiteres Argument von Siegfried Schott: Die durch den Klimapark steigende Aufenthaltsqualität in der Onstmettinger Ortsmitte. Die Spielgeräte sollen Kinder anziehen, die schattenspendenden Bäume und Sitzgelegenheiten einen Aufenthaltsort für Senioren schaffen. Autos, die den Streckenabschnitt mit 50 Stundenkilometern befahren, würden nicht ins Bild passen.

Verkehr wird durch Busse ausgebremst

Ortsvorsteher Jürgen Kurz ergänzte, dass künftig auch der Bus auf der Straße halten wird. Die vor Beginn der Bauarbeiten bestehende Busbucht wird zurückgebaut. Durch das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste werde der Verkehr daher ohnehin ausgebremst.

Wie Kurz betonte, befürworte er den Antrag von Siegfried Schott grundsätzlich – insbesondere wegen der Aufenthaltsqualität im Klimapark. Auch die Ortschaftsräte sprachen sich für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf Höhe von Klimapark und Netto aus. Die Ortschaftsräte Gerhard Boss und Ulrike Münster regten an, den Abschnitt mit Tempo-30 gar auszuweiten. In Richtung Norden, damit Autofahrer nicht erst im Bereich des Klimaparks abbremsen und im Süden, um die Bushaltestelle Brunnentalstraße sicherer zu machen.

Antrag wird an Stadt weitergeleitet

Den Antrag von Siegfried Schott wird Ortsvorsteher Jürgen Kurz nun an die Stadtverwaltung weiterleiten – mit dem Zusatz, dass der Ortschaftsrat diesen befürwortet. Ob der Antrag durchgesetzt werden kann, wird die Zukunft zeigen. Grundsätzlich, so Kurz weiter, hätten Kommunen hinsichtlich der Einrichtung von Tempo-30-Zonen nur eine eingeschränkte Handhabe. Sei es, weil ein Kindergarten oder ein Seniorenheim an der Straße liegt. Zuletzt seien diese Regelungen jedoch gelockert worden.

Womöglich erübrigt sich der Antrag mit der kommenden Runde des Lärmaktionsplans ohnehin, wie Jürgen Kurz zu bedenken gab. Eine erste Entwurfsfassung liegt der Stadt vor, wie unsere Redaktion Anfang Juni berichtete. Nach der Sommerpause soll der Lärmaktionsplan, der auch für den Talgang Tempo-30- Zonen bringen könnte, in den kommunalen Gremien behandelt werden.

Zwei weitere Verkehrsthemen an der Onstmettinger Ortsdurchfahrt

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung kamen noch zwei weitere Verkehrsthemen zur Sprache. Einerseits wurde aus dem Gremium ein Zebrastreifen über die Hauptstraße im Bereich der Bushaltestelle Brunnentalstraße angeregt. Dort steigen Fahrgäste um, dementsprechend hoch ist der Fußgängerverkehr. Zudem kritisch sei die Kreuzung des Radwegs an der Einmündung zum Gewerbegebiet am Ortseingang aus Tailfingen kommend. Wer aus dem Gewerbegebiet in die Hauptstraße einfahren will, kämpfe mit einer eingeschränkten Sicht in Richtung Tailfingen auf möglichen Radverkehr, wie Jürgen Kurz aus der Bürgerschaft zugetragen wurde. Dort soll die Möglichkeit der Verkehrsregel „Vorfahrt achten“ für Radfahrer geprüft werden. Mit dem Schreiben zur Einrichtung von Tempo-30 auf der Hauptstraße im Bereich Netto und Klimapark sollen auch diese beiden Anliegen bei der Stadtverwaltung hinterlegt werden.