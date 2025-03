1 Igelsbergs Ortsvorsteherin Daniela Niendorf mit den Verabschiedeten Fritz Mast, Sarah Tischer, Bernd Seid und Richard Ziefle (von links). Foto: Ruwen Möhrle

Einen Bürgerabend mit Witz und Anekdoten hatte der Ortschaftsrat Igelsberg für die Bürger des Freudenstädter Teilorts organisiert.









Link kopiert



Immer am Anfang einer neuen Legislaturperiode gestaltet in Igelsberg der Ortschaftsrat für und mit den Bürgern einen solchen Abend, heißt es in einer Mitteilung der Ortschaftsverwaltung.