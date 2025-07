1 Auch am ehemaligen Schulhaus in Reichenbach steigen Kita-Kinder ein Foto: Kern Der Beitrag zur Busbeförderung von Kindergartenkindern wird zum ersten Mal seit zehn Jahren angehoben.







Von derzeit 20 Euro pro Kind im Monat steigt der Elternbeitrag zum Beginn des Kindergartenjahres am 1. September um fünf Euro. Eine weitere Anhebung in einem zweiten Schritt steht im Jahr 2027 an und zwar um weitere fünf Euro auf dann dreißig Euro. Der Betrag ist für die elf Monate im Jahr angesetzt, in denen der Bus fährt.