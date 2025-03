Ortschaftsrat Heselwangen: Frühlingsbepflanzungen – Nachfolger gefunden

Ortsvorsteher Berthold Roller berichtete in der jüngsten Ortschaftsratssitzung über die Bepflanzungen im Ort sowie über die anstehenden Kirchengemeinderatswahlen.

Zur jüngsten Sitzung des Heselwanger Ortschaftsrates vergangene Woche konnte Ortsvorsteher Berthold Roller das vollständige Ratsgremium sowie fünf interessierte Zuhörer begrüßen. Als besondere Gäste begrüßte der Ortsvorsteher die Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Heselwangen-Balingen, Pfarrerin Gudrun Ehmann und die Kirchengemeinderätinnen Margarete Bohn und Gerlinde Gess.

Diese berichteten über den aktuellen Stand der ansässigen Kirchengemeinde. Bedingt durch den Anstieg der Kirchenaustritte und die Situation in der evangelischen Landeskirche werden voraussichtlich in den kommenden Jahren einige Änderungen auf die Kirchengemeinden zukommen.

Hoffen auf Kandidaten aus Heselwangen

So werden, so die Vermutung, die im Protokoll formuliert wurde, sowohl Kirchenbezirke, als auch Pfarrstellen weiterhin zusammengefasst und auch die Gebäudekonzeption wird überarbeitet werden. Auch die aktuelle Pfarrersuche für die Kirchengemeinde gestaltet sich demnach äußerst schwierig.

Für die anstehenden Kirchengemeinderatswahlen wünscht sich der Kirchengemeinderat Kandidaten aus Heselwangen, welche im Kirchengremium die dörflichen Interessen direkt vertreten.

Roller informierte weiter, dass aufgrund der milden Witterung keine Eisflächen am Verbindungsweg Lauwasenstraße/Waldschützengässle mehr aufgetreten sind. Im kommenden Winter soll die Angelegenheit nochmals aufgegriffen werden.

Welche Aktionen bezüglich der Ergebnisse aus den Jugendforen umgesetzt werden, soll laut dem Ortsvorsteher in der kommenden Ortsvorsteherbesprechung thematisiert werden.

Eindrücke vom Backtag

„Und erfreulicherweise wurde die Straßenbeleuchtung zwischen der Weihentalstraße und Heselwanger Straße zwischenzeitlich instandgesetzt, so dass der gesamte Weg wieder nachts ausgeleuchtet wird“, heißt es im Protokoll.

Nachdem Andrea Frank aus gesundheitlichen Gründen die Bepflanzung und Pflege der Blumenrabatte in Heselwangen aufgeben musste, wurden laut Roller zwischenzeitlich neue Paten gefunden.

Rosalinde Conzelmann sowie Inge und Dieter Braungardt haben demnach bereits mit den Frühlingsbepflanzungen begonnen. „Der Ortsvorsteher und die Räte bedankten sich nochmals ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Helfern, auch bei denjenigen, welche über das gesamte Jahr die Gießdienste an den Rabatten leisten“, heißt es.

Pascal Berszuck und Berthold Roller berichteten von ihren Eindrücken beim Backtag in Ostdorf und zeigten in einer Bilderserie den Verlauf des Befeuerns auf. „Die gewonnenen Eindrücke waren sehr positiv, jedoch ist ein Beschaffungsaufwand für das mobile Backmobil erforderlich, welcher in Ostdorf von einer Privatperson getragen wurde“, informiert die Ortsverwaltung.

Nächste Sitzung am 24. April

Der Betrieb selbst wird durch eine Bürgervereinigung koordiniert. Der Ortschaftsrat schlägt als weitere Vorgehensweise vor, eine Interessenabfrage in der Heselwanger Bürgerschaft durchführen.

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates findet am Donnerstag, 24. April, um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Ortschaftsverwaltung statt. Dort wollen die Jagdpächter Jörg Alisch und Karl Maier den Jagdbetrieb in ihren Bezirken vorstellen.