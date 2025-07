Ortsvorsteher Berthold Roller begrüßte zur Juli-Sitzung des Heselwanger Ortschaftsrates das fast vollständige Ratsgremium sowie drei Zuhörerinnen.

Der Ortsvorsteher gab laut Protokoll bekannt, dass einige offene Projekte aus den vergangenen Sitzungen erledigt werden konnten. So wurde die „Lümmelbank“ zwischenzeitlich auf dem Grillplatz vom Bauhof aufgestellt, in der Weihentalstraße wurde ein neuer Lichtmast gesetzt und angeschlossen, die Anzahl der Bänke auf dem Friedhof wurde bewertet und für ausreichend befunden sowie das untere Tor am Friedhof repariert.

Zur bevorstehenden Roadshow am Sonntag, 27. Juli, anlässlich des Südtiroler Tags wurde vom Sportverein ein Programm erstellt, welches bereits in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Noch nicht umgesetzte Maßnahmen wieder aufgenommen

Weiter stellte Roller dem Gremium den Entwurf der Haushaltsanmeldungen vor. „Schwerpunkte sind für das Haushaltsjahr 2026 die Weiterführung der Sanierung des Vereinsheimes, Sanierung des Sportplatzes, diverse Straßen- und Wege-Verbesserungen und konsequente Umsetzung von Maßnahmen aus dem ISEK-Projekt“, heißt es.

Zudem sind diejenigen Maßnahmen noch aufgenommen worden, welche bisher im aktuellen Haushaltsjahr noch nicht umgesetzt werden konnten. Ergänzt wurden die Punkte aus dem Gremium durch weitere dringende Maßnahmen. Der Ortsvorsteher wird die Punkte aufnehmen, so dass in der September-Sitzung die Haushaltsanmeldungen zur Eingabe bei der Stadtverwaltung beschlossen werden können.

Nächste Sitzung am 25. September

Unter dem Punkt Verschiedenes wurden weitere Anliegen besprochen. So gibt es etwa im Bereich der Wettegasse noch Klärungsbedarf zum Anschluss einer Straßenlaterne. Dies soll sowohl mit den betroffenen Anwohnern, als auch mit den Stadtwerken nochmals abgeklärt werden. Ortschaftsrat Johannes Jetter informierte über eine Absenkung der Lauwasenstraße in einem Teilstück. Der Ortsvorsteher erläuterte, dass dies bereits an den Bauhof zur Bewertung und Reparatur gemeldet wurde.

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates findet am Donnerstag, 25. September, um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Ortschaftsverwaltung statt.