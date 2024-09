1 Der neue Ortschaftsrat Heinstetten mit vier ehemaligen Ratsmitgliedern Foto: Sabine Kappe

Der neue Ortschaftsrat Heinstetten hat mit der konstituierenden Sitzung seine Arbeit aufgenommen.









In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstag ist Jürgen Marienfeld einstimmig – bei eigener Enthaltung – in das Amt des Ortsvorstehers gewählt worden. Sein Vorgänger Thomas Deufel hatte bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidiert.