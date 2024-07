Ortschaftsrat Hechingen-Weilheim: Ortsvorsteher Eberwein entzieht Ingrid Riester das Wort

1 Der neue Weilheimer Ortschaftsrat und die ausgeschiedenen Ratsmitglieder. Tobias Kopf (hinten, von links) und Ingrid Riester wurden verabschiedet, Michael Zinnebner (hinten, zweiter von rechts) und Ortsvorsteher Gerd Eberwein (hinten rechts) sowie Manuel Diaz Garcia (vorne, von links), Ewald Schneider, Josef Wolf und Timo Wolf gehören dem neuen Gremium an. Es fehlt Viviane Kopf. Foto: Roth

Kurzer Eklat bei der konstituierenden Ortschaftsratssitzung in Weilheim: Der wenig später wiedergewählte Ortsvorsteher Gerd Eberwein entzog Ingrid Riester das Wort, als diese seiner Frau unlautere Wahlkampfmethoden vorwarf.









Der eigentliche Höhepunkt des Abends geriet bei der konstituierenden Ortschaftsratssitzung in Weilheim kurz in den Hintergrund. Die Wiederwahl von Gerd Eberwein als Ortsvorsteher mit vier zu drei Stimmen gegen Michael Zinnebner war angesichts des Sitzeverhältnisses der beiden Weilheimer Listen vorhersehbar – und so kam es bei der geheimen Wahl auch.