Ortschaftsrat Hechingen-Boll: Arbeiten am Hangrutsch zeigen guten Fortschritt

Die Bauarbeiten an der Zufahrt zu Maria-Zell laufen planmäßig, weitere Infos gab es im Ortschaftsrat Boll auch zum geplanten Mobilfunkmast. Ein Ärgernis besteht hingegen weiter.
Der Ortschaftsrat Boll hat jüngst im Rathaus getagt. Ortsvorsteherin Meta Staudt gab bekannt, dass die Straßenbauarbeiten am Hangrutsch der Zufahrt nach Maria Zell planmäßig laufen und einen guten Fortschritt zeigen. Momentan werde Kalk und Schotter eingebaut. Die Zufahrt könne im Laufe des Jahres voraussichtlich fertiggestellt werden.