Ortschaftsrat hat entschieden: Bernd Dosch bleibt voraussichtlich Ortsvorsteher

1 Der Ortschaftsrat hat sich geeinigt: Bernd Dosch ist weiterhin Ortsvorsteher von Orschweier. Foto: CDU

Weil das Bürgerforum, die Mehrheitsfraktion im Orschweirer Ortschaftsrats, nun doch auf einen eigenen Kandidaten für das Amt verzichtet, ist der Weg für Bernd Dosch (CDU) frei für eine dritte Amtszeit. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.









Link kopiert



Wohl wegen des erwarteten Interesses für den neuerlichen Anlauf zur Wahl eines Ortsvorstehers durch den neugewählten Ortschaftsrat war die Sitzung in das geräumige Foyer der Sporthalle verlegt worden. Bei der vorangegangenen konstituierenden Sitzung des Gremiums im Rathaussaal mussten noch Stühle für die Zuhörer herbeigeschafft werden. Der kleine Raum war rappelvoll. Am Dienstag nun verloren sich eine Hand voll Zuhörer in der Bestuhlung. Die leidenschaftliche Debatte um die erste Wahl und deren Begleittöne war Wochen später für das Publikum offenbar kein Aufreger mehr. Womöglich war im Ort aber auch schon bekannt geworden, dass die politischen Lager sich in einer Zusammenkunft der gewählten Gemeinde- und Ortschaftsräte hinter verschlossenen Türen kurz vor der Sitzung geeinigt hatten.