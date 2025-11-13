Ortschaftsrat Haigerloch: Auf das Rathaus in Stetten wird verzichtet

Welche Gebäude in Stetten sollen in städtischer Hand bleiben, welche soll man abstoßen? Intensiv hat sich der Ortschaftsrat mit dieser Frage auseinandergesetzt.
Das Dilemma ist bekannt und wurde von Stadtkämmerer Tobias Wannenmacher im Stettener Ortschaftsrat noch einmal plastisch geschildert und mit Zahlen unterfüttert. Die Stadt, so der Kämmerer, habe zu viele Gebäude in ihrem Besitz, die sie nicht wirklich brauche – die aber auf der anderen Seite aber hohe Betriebs- und Instandhaltungskosten verursachen.