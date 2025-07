Ein neues Standortkonzept für Altkleidercontainer und Verbesserungen am Rückhaltebecken am Schwarzgraben für den Starkregenschutz waren Themen im Ortschaftsrat Haagen.

Die Stadtverwaltung hat ein neues Konzept für die Aufstellung von Altkleidercontainern im öffentlichen Straßenraum erarbeitet.

Mit dem Konzept sollen die Standorte für Altkleidercontainer an Straßen auf sieben konzentriert werden, außerdem sollen Altkleider- und Altglascontainer in Zukunft an unterschiedlichen Plätzen stehen.

In Lörrach stehen Sammelbehälter für Alttextilien bisher im Straßenraum, etwa auf einem Parkplatz auf dem Salzert und auf anderen städtischen Grundstücken, etwa in Haagen hinter der Schlossberghalle.

Das neue Konzept soll zwei Probleme lösen, wie Fachbereichsleiter Klaus Dullisch erläuterte: Erstens werde bei Containern für Alttextilien häufig Müll wild abgeladen. Bei weniger Standorten könne die Stadt leichter überwachen, ob die Betreiber der Sammelbehälter ihrer Pflicht nachkommen, den wilden Müll zu beseitigen.

Zweitens will die Stadt an allen Standorten mit den Altkleidersammlern in Zukunft Verträge schließen und Firmen ablehnen können, die ihr nicht seriös erscheinen, hieß es. Bisher sei das an Standorten im Straßenraum rechtlich nicht möglich.

Dullisch nannte ein weiteres Argument für weniger Standorte von Altkleidercontainern: Die Qualität der gesammelten Kleidungsstücke werde wegen der „Fast-Fashion-Mode“ immer schlechter. Deshalb hätten die ersten Firmen bereits Insolvenz angemeldet.

Sollte der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) das neue Konzept am Donnerstag beschließen, können sich Altkleidersammler neu für die Standorte in Lörrach bewerben.

Container in Haagen

In Haagen stehen Altkleidercontainer aktuell auf städtischem Grund hinter der Schlossberghalle, außerdem beim Bauhaus und an der Markgrafenstraße auf Privatgelände. Hinter der Halle stehen auch Altglascontainer. All diese Container sind dem Vernehmen nach vom neuen Konzept nicht betroffen.

In Zukunft will die Stadt auch einen Behälter für Alttextilien an der Manzentalstraße/Ecke Ritterstraße zulassen. Dies kritisierte die Sozialdemokratin Christa Rufer: Dadurch entstehe noch mehr Verkehr in der Manzentalstraße, die als Zufahrtsstraße zum Wohngebiet Belist ohnehin stark belastet sei.

Rufer bedauerte außerdem, dass der Standort an einer Bushaltestelle in Tumringen in Zukunft entfallen soll. In Tumringen gebe es noch einen Container bei der Feuerwehr auf privatem Grund, entgegnete Dullisch.

Hochwasserschutz

Der Ortschaftsrat nahm das Konzept der Stadt zum Hochwasserschutz nach Starkregen und die geplanten Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. Die Stadt hat das Schutzkonzept nach einem Starkregen im Juni 2021 erarbeitet. Damals fluteten die Wassermassen vor allem in Brombach, Hauingen, Tumringen und Tüllingen Straßen und Keller. In Haagen soll ein Rückhaltebecken verhindern, dass der Schwarzgraben über die Ufer tritt. Das Becken, das an der Wittlinger Straße oberhalb Haagens liegt, hat einen Zulauf zum Schwarzgraben. Über diesen Zulauf kann kontrolliert Wasser in den Bach geleitet werden.

Das Rückhaltebecken und die Pumpen hat die Stadt bereits ertüchtigt. Nun soll der Zulauf so umgebaut werden, dass der Wasserzufluss zum Schwarzraben rund um die Uhr vom Rathaus aus gesteuert werden kann. Ab Herbst 2025 sollen die nötigen Kabel verlegt werden. 2026 soll dann der Zulauf so umgebaut werden, dass der Wasserzufluss besser gemessen werden kann. Auch ein Rechen wird umgebaut.

Wenn der Lichsenweg für Kabelarbeiten aufgerissen werde, würden Glasfaseranschlüsse für die Anwohner und andere benötigte Elektroleitungen gleich mitverlegt, versicherte Dullisch auf Nachfrage von Ortsvorsteher Horst Simon.