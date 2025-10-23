Wenn der neue gesamtstädtische Kindergarten in Weildorf in Betrieb geht, dann rechnet der Ortschaftsrat mit viel mehr Verkehr in dessen Umfeld. Wie geht man mit dieser Situation um?

Diesen Wunsch hegt das Gremium schon lange, doch bei einer Verkehrsschau war der Überweg zunächst einmal abgelehnt worden. Eine erste vom Landratsamt veranlasste Verkehrs- und Geschwindigkeitszählung zur Gewinnung eines genaueren Bildes war an einem defekten Messgerät gescheitert. Diese wurde allerdings wiederholt und fand vom 24. September bis 6. Oktober statt. Das Gerät stand in der Empfinger Straße am Haus Nr. 8

Die dabei ermittelten Zahlen sind aber deutlich zu niedrig, wie Ortsvorsteher Armin Hipp am Montag in der Sitzung des Ortschaftsrates bekannt gab. Pro Tag sei ein Durchgangsverkehr mit rund 1353 Fahrzeugen gemessen worden, das seine umgerechnet 45 Fahrzeuge pro Stunde. Um aber eine realistische Chance auf einen Zebrastreifen zu haben, müssten es 156 Fahrzeuge sein.

Laut Messung wird beim Hagastall auch nicht gerast

Auch die gefahrenen Geschwindigkeiten waren moderat. Laut Hipp betrugt die gemessene Geschwindigkeit im Durchschnitt 39 Kilometer in der Stunde. Interessant wird es ab einer Geschwindigkeit von 55 Kilometer in der Stunde. Es gab gerade mal einen Ausreißer mit 66 Stundenkilometer. Hipp: „Das könnte aber auch ein Einsatzfahrzeug des DRK oder Ähnliches gewesen sein, das lässt sich natürlich nicht feststellen.“

Fazit: Laut diesen Messungen ist es nicht möglich an der Stelle beim Hagastall einen Zebrastreifen einzurichten. Ganz in die Schublade wird das Thema aber trotzdem nicht gepackt. Laut dem Ortsvorsteher wird jetzt erst einmal abgewartet, bis der neu gebaute Kindergarten – er soll im Dezember eröffnet werden – im kommenden Jahr mit vier bis fünf Gruppen voll belegt ist. Dann wird noch einmal gemessen, ob sich die Verkehrszahlen signifikant verändert haben.