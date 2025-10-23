Wenn der neue gesamtstädtische Kindergarten in Weildorf in Betrieb geht, dann rechnet der Ortschaftsrat mit viel mehr Verkehr in dessen Umfeld. Wie geht man mit dieser Situation um?
Diesen Wunsch hegt das Gremium schon lange, doch bei einer Verkehrsschau war der Überweg zunächst einmal abgelehnt worden. Eine erste vom Landratsamt veranlasste Verkehrs- und Geschwindigkeitszählung zur Gewinnung eines genaueren Bildes war an einem defekten Messgerät gescheitert. Diese wurde allerdings wiederholt und fand vom 24. September bis 6. Oktober statt. Das Gerät stand in der Empfinger Straße am Haus Nr. 8