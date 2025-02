Geleitet wurde die Ortschaftsratssitzung in Altdorf vom zweiten stellvertretenden Ortsvorsteher Claudius Schwarz. Dieser musste kurzfristig für die erkrankte Ortsvorsteherin Manuela Steigert und den gleichfalls erkrankten Stellvertreter Stefan Kiss einspringen. Aufgrund des Aus-falls der Ortsvorsteherin wurden einige Punkte von der Tagesordnung genommen.

Circus Paletti gibt Wintervorstellung: Es gibt Grund zur Freude: Mit einer Wintervorstellung gastiert der Amateur-Zirkus „Paletti“ vom 11. bis zum 15. Dezember in der Münchgrundhalle. Zu einer zunächst befürchteten Terminkollision mit dem TTC Altdorf kommt es nach interner Absprache nicht, wie Sportvorstand Christian Zehnle per E-Mail und persönlich vor der Ratsrunde bestätigte. Der Rat erteilte seine Zustimmung zur Hallenbelegung.

VHS-Kurse in der Münchgrundhalle und im Rathaus

VHS-Kurse sollen an neuem Ort stattfinden: Sowohl die Münchgrundhalle als auch das Altdorfer Rathaus sind für Kursangebote der Volkshochschule (VHS) interessant. Claudius Schwarz benannte die Belegungstermine für das Frühjahrssemester. Mit Schmunzeln quittierte der Rat allerdings den VHS-Antrag zur Abhaltung eines Französisch-Kurses am Dienstagabend im Sitzungssaal des Rathauses. „Den Kursleuten ist zur abendlichen Kurszeit der bisherige Raum im BIZ zu kalt, deshalb soll in den offensichtlich wärmeren Raum nach Altdorf ausgewichen werden.“ Da die VHS eine öffentliche Organisation ist, will sich der Rat der Anfrage nicht verwehren. Zu klären ist allerdings noch die Schlüsselfrage, da der Kurs außerhalb der Öffnungszeiten der Ortsverwaltung stattfinden wird.

Zuhörer haben mehrere Anliegen: Aus den Reihen der Zuhörer wurde bemängelt, dass die 14-tägige Sperrung der Jakob-Dürrse-Straße (Kreisstraße nach Ettenheim) wegen Abbrucharbeiten unangekündigt erfolgte. Ebenso, dass die Parkplatzmarkierung auf dem Friedhofsparkplatz immer noch nicht erfolgt ist. Von einem Bewohner der Steinröhre wurde reklamiert, dass das Amtsblatt (Teil des Ettenheimer Stadtanzeigers) nur unregelmäßig zugestellt wird. Claudius Schwarz versprach, der Sache nachzugehen.

Lagerhalle wird gebaut: Bewegung kommt in das Gewerbegebiet „Süße Matten Erweiterung“. Nachdem die Aufsiedlung nach der Erschließung auf sich warten ließ, wurde dem Ortschaftsrat jetzt ein weiterer Antrag über die Errichtung einer Lagerhalle samt Sozialräume zur Kenntnis vorgelegt.

Neue Anlage funktioniert nicht

Räte kritisieren Vorgehen bei Hallen-Steuergerät und Friedhof: Von der SPD-Fraktion reklamierten Andreas Kremer und Andrea Speck, dass seitens der Verwaltung in der Dezember-Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ohne exakte Vorinformation des Rates Beschlüsse über die Beschaffung eines KNX-Steuergerätes für die Münchgrundhalle und die Gestaltung eines Grabfeldes auf dem Altdorfer Friedhof eingeholt wurden. Auch die Form der Beschlussanerkennung durch ein nachgeschobenes Umlaufverfahrens nach den Vorgaben der Gemeindeordnung wurde bemängelt. „Meines Erachtens muss aktiv zugestimmt werden – ein Stillschweigen als Zustimmung zu werten ist bedenklich“, so Andreas Kremer. Die Stadtverwaltung Ettenheim gab im Nachhinein den Hinweis auf den Umlaufbeschluss nach Paragraf 37 Gemeindeordnung Baden-Württemberg: „Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden; ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht:“ Auch der neue Grabfeldplan mit der Ausweisung von Erdgräbern wird von Kremer bemängelt: „Der Plan der Erdgräber passt nicht zu den örtlichen Gegebenheiten.“ Die Entscheidung zum Grabfeld wurde auf seinen Antrag vertagt. Das Steuergerät für die Halle wurde zwar beschafft, funktioniert aber nicht. Dieses sollte eigentlich an den Brauchtumsabenden der Narrenzunft seinen Dienst tun. „Vermutlich müssen wir auch den zweiten Abend ohne das Gerät auskommen“, befürchtet Frank Jäck von der Narrenzunft.

Ideen gesucht: Eine Broschüre zu dem 50-jährigen Gesamtstadtbestehen Ettenheims wird vorbereitet. „Mit drei Adjektiven sollen in einem Kapitel der Broschüre besondere Merkmale unseres Dorfes herausgestellt werden“, so Claudius Schwarz. Auf die Schnelle kamen aus dem Rat keine Vorschläge. Deshalb ist jetzt für alle ein häusliches Brainstorming angesagt.