So funktioniert die Kommunalwahl am 9. Juni

1 Die Gemeinderatswahl steht in Baden-Württemberg an. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Kommunalwahl steht wieder an und zahlreiche Menschen fragen sich: Wie ging das gleich? Was war noch mal dieses „Kumulieren“ und wie viele Stimmen dürfen vergeben werden? Wir erklären, wie die Kommunalwahl in Baden-Württemberg funktioniert.









Link kopiert



Gewählt werden am Sonntag, 9. Juni, Kreistage, Gemeinderäte und Ortschaftsräte, also die „Parlamente“, die über Projekte direkt vor Ort entscheiden – und damit über das, was vor der eigenen Haustür passiert.