Ortschaftsrat Furtwangen-Neukirch: Eine neue Ära beginnt mit einem jungen Team

1 Nach der offiziellen Konstituierung des Neukircher Ortschaftsrates ging es im Rösslekeller weiter mit der Verabschiedung von Ortsvorsteher Rainer Jung und Ortschaftsrat Jochen Löffler. Das Bild zeigt (von links) den neuen Ortschaftsrat mit Andreas Bäurle, Monika Braun, Marcel Scherzinger, Jennifer Zapf, Stefan Späth und dem designierten Ortsvorsteher Bernd Dorer sowie Bürgermeister Josef Herdner. Verabschiedet wurden Ortschaftsrat Jochen Löffler und Ortsvorsteher Rainer Jung. Foto: Stefan Heimpel

Der Ortschaftsrat in Furtwangen-Neukirch hat sich nun konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Auch neue Ortschaftsräte wurden gewählt. Rainer Jung und Jürgen Löffler wurden feierlich verabschiedet.









Link kopiert



Als letzter der Furtwanger Ortschaftsräte hat sich am Montagabend der Ortschaftsrat Neukirch konstituiert und damit seine Arbeit aufgenommen. Gleich am nächsten Abend stand dann im Gemeinderat die Wahl der Ortsvorsteher nach den Vorschlägen aus den Ortschaftsräten an: In Neukirch wurde hier Bernd Dorer und als Stellvertreterin Jennifer Zapf vorgeschlagen.