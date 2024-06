Unmut über Gebühren – Betreuung an Schulen wohl bald teurer

1 Das Gremium in Frommern diskutiert die Beitragserhöhung. Foto: Eyckeler

Der Ortschaftsrat in Frommern hat über die Gebührenerhöhung von Schulbetreuung beraten. Zahlreiche Räte äußerten ihren Unmut zu diesem Thema.









Die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Balingen stehen derzeit auf den Tagesordnungen der Ortschaftsräte. In Frommern stößt die geplante Erhöhung der Beiträge auf großen Gegenwind und sorgt für Kopfschütteln im Gremium.