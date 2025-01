1 Tiefe Furchen und der scharfkantige Rasengitterstein schaffen eine gefährliche Situation. Foto: Schwind

Auf dem Verbindungsweg zwischen Fischingen und Empfingen spült Starkregen regelmäßig Schotter fort. Das stellt vor allem Autofahrer vor Schwierigkeiten.









Nach Starkregen zeigt sich in Fischingen an der Verbindungsstraße in der Verlängerung der Hohenzollernstraße zwischen Fischingen und Empfingen immer wieder das gleiche Bild.