1 Ortsvorsteher Timo Wachendorfer (vorne rechts) und DRK-Vorsitzender Ralf Knausenberger (hinten) ehrten vielmalige Blutspender. Foto: Marzell Steinmetz

Mit Blutspenden können viele Menschenleben gerettet werden.









Ortsvorsteher Timo Wachendorfer hat bei der Sitzung des Ortschafts Ergenzingen am Mittwoch neun Blutspender geehrt. Am meisten Blut gespendet hat Joachim Schneider. Für 75 Mal erhielt er die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz. Wachendorfer zollte allen Geehrten hohen Respekt. Spenden zwischen zehn und 75 Mal seien eine stattliche Summe. Mit dem Blut könnten viele Menschenleben gerettet werden.