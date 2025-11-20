Ortschaftsrat Ergenzingen: BfE beantragt Zebrastreifen vor Supermarkt

Die BfE-Fraktion stellte bei der Ortschaftsratssitzung in Ergenzingen zwei Anträge: Bei dem einen geht es um einen Zebrastreifen, beim anderen um eine Spielstraße.

Der Zebrastreifen könnte an der Auberlinstraße auf Höhe des Nettomarkts angebracht werden. Dort bestehe kein sicherer Übergang, erklärte Cornelia Ziegler-Wegner. Fußgänger setzten sich in diesem Bereich einer höheren Gefahr aus, von Beinaheunfällen werde regelmäßig berichtet. Neben mehr Sicherheit für die Passanten verlangsame der Fußgängerüberweg den Zufluss der Fahrzeuge zum Kreisverkehr und erleichtere Mobilitätseingeschränkten sowie Eltern mit Kinderwagen das barrierefreie Queren der Straße.

Die BfE-Rätin wies darauf hin, dass sich der vor kurzem eingerichtete Zebrastreifen an der Kirchholzstraße bewährt habe. Eine ähnliche Wirkung verspricht sie sich auch an der Auberlinstraße mit dem hohen Verkehrsaufkommen.

Ortsvorsteher Timo Wachendorfer hat sich die Situation angeschaut. Der Fußweg zum Netto müsste, wie er aufzeigte, noch bis zur Grundstücksgrenze erweitert werden. Die Eigentümer wären damit einverstanden. Auf der anderen Straßenseite seien die Bordsteine abgeflacht.

Fünfstellige Kosten

Wachendorfer hat sich aber auch nach den Kosten für die Stadt erkundigt: Diese würden in einem fünfstelligen Bereich liegen. Die BfE bittet um Prüfung ihres Antrags zum Zebrastreifen, eventuell im Rahmen einer Verkehrsschau.

Geprüft werden soll auch, ob im „Baisinger Weg“ eine Spielstraße ausgewiesen werden kann. Dies würde zu einer Verkehrsberuhigung beitragen, damit die Sicherheit der Anwohner und Kinder erhöhen. In diesem Wohngebiet werde die Eutinger und Bildechinger Straße zunehmend als Umleitung oder Abkürzung genutzt.