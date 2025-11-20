Ortschaftsrat Ergenzingen: BfE beantragt Zebrastreifen vor Supermarkt

Die BfE-Fraktion stellte bei der Ortschaftsratssitzung in Ergenzingen zwei Anträge: Bei dem einen geht es um einen Zebrastreifen, beim anderen um eine Spielstraße.
Der Zebrastreifen könnte an der Auberlinstraße auf Höhe des Nettomarkts angebracht werden. Dort bestehe kein sicherer Übergang, erklärte Cornelia Ziegler-Wegner. Fußgänger setzten sich in diesem Bereich einer höheren Gefahr aus, von Beinaheunfällen werde regelmäßig berichtet. Neben mehr Sicherheit für die Passanten verlangsame der Fußgängerüberweg den Zufluss der Fahrzeuge zum Kreisverkehr und erleichtere Mobilitätseingeschränkten sowie Eltern mit Kinderwagen das barrierefreie Queren der Straße.