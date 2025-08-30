Ortschaftsrat Enkenstein: Verlegung von Stromkabeln

Neben der Stadtentwicklung ging es im Ortschaftsrat Enkenstein auch um Tempo 30.
Ortsvorsteherin Karin Bernbach gab in der Sitzung des Ortschaftsrats Enkenstein den Start der Erdarbeiten zur Verlegung von Stromkabeln auf Mitte Oktober bekannt. Zunächst würden die Arbeiten wahrscheinlich am Hausmattweg beginnen. Die Hauseigentümer werden von ED Netze verständigt. Thomas Schmitz ging davon aus, dass zuvor noch eine Info-Veranstaltung erfolgen wird. Erst wenn die Kabel verlegt sind, könne die Straßensanierung beginnen. Die Ortsvorsteherin sorgte sich, ob der Terminplan eingehalten wird und die Haushaltsmittel zur Sanierung des Gresger Wegs weiterhin vorhanden seien. Schmitz meinte, dass die Baumaßnahmen mit dem Regierungspräsidium gekoppelt seien, man müsse dann gemeinsam Lösungen finden. Auch werden nach Sachlage keine Anliegergebühren entstehen. Auf die Frage, inwieweit es Einschränkungen durch Baumaßnahmen geben wird, schmunzelte Schmitz und sagte: „Enkenstein hat ja genügend Historie der Baustelleneinschränkungen hinter sich“.