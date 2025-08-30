Ortschaftsrat Enkenstein: Verlegung von Stromkabeln

Ortsvorsteherin Karin Bernbach gab in der Sitzung des Ortschaftsrats Enkenstein den Start der Erdarbeiten zur Verlegung von Stromkabeln auf Mitte Oktober bekannt. Zunächst würden die Arbeiten wahrscheinlich am Hausmattweg beginnen. Die Hauseigentümer werden von ED Netze verständigt. Thomas Schmitz ging davon aus, dass zuvor noch eine Info-Veranstaltung erfolgen wird. Erst wenn die Kabel verlegt sind, könne die Straßensanierung beginnen. Die Ortsvorsteherin sorgte sich, ob der Terminplan eingehalten wird und die Haushaltsmittel zur Sanierung des Gresger Wegs weiterhin vorhanden seien. Schmitz meinte, dass die Baumaßnahmen mit dem Regierungspräsidium gekoppelt seien, man müsse dann gemeinsam Lösungen finden. Auch werden nach Sachlage keine Anliegergebühren entstehen. Auf die Frage, inwieweit es Einschränkungen durch Baumaßnahmen geben wird, schmunzelte Schmitz und sagte: „Enkenstein hat ja genügend Historie der Baustelleneinschränkungen hinter sich“.

Tempo 30-Zone auf allen Nebenstraßen Eine zuletzt durchgeführte Geschwindigkeitsmessung im Gresger Weg als längster Nebenstrecke in Enkenstein ergab einen Durchschnittswert von 26 Kilometer pro Stunde Dennoch wurde der Antrag auf die Errichtung einer 30er-Zone in allen sieben Nebenstraßen erneut diskutiert.

Ortschaftsrat Frank Strittmatter meinte, er würde sich grundsätzlich nicht gegen eine Beschränkung stellen, überwiegend könne man auf den Nebenstraßen auch nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren. Er sieht die Gefahr, das bei Tempokontrollen häufig die Anwohner selbst betroffen seien. Karin Bernbach stellte einen Antrag zur Abstimmung, wonach die Stadt Schopfheim eine Prüfung vornehmen soll, inwieweit die Zonen eingerichtet werden. Die anwesenden Ortschaftsratsmitglieder votierten einstimmig für den Antrag.

Kein Verkehrsspiegel am „Brodenloch“

Ortschaftsrat Frank Strittmatter beschwerte sich, dass die Stadt Schopfheim die Finanzierung der Installation eines Spiegels zur Einfahrt am „Brodenloch“ ablehnte. Ein solcher Spiegel würde nicht nur den Bewohnern eine gefahrlose Zufahrt zur Landesstraße bieten, sondern auch allen Nutzern.

Ausgleichsfläche ist kein schöner Anblick

Ein Bürger beschwerte sich, dass die Ausgleichsfläche zwischen Wieslet und Enkenstein derzeit ein Bild eines ungepflegten Ackers bieten würde. Karin Bernbach erklärte, dass die Fläche durch einen „Steinzertrümmerer“ vom aufliegenden Feldstein befreit wurde. Nunmehr könne die Fläche gefahrlos gemäht werden, diese würde zeitnah wieder angesät werden.