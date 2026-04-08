Ortschaftsrat Enkenstein: Stadt Schopfheim und Regierungspräsidium bauen gemeinsam

Mehr als 30 Bürger besuchten die Sitzung des Ortschaftsrats Enkenstein. Nicht nur die Anwohner des Gresger Weges waren an den geplanten Sanierungsarbeiten interessiert.
Die Enkensteiner nahmen die geplanten Baumaßnahmen insgesamt gelassen, sie mussten sich bei den Baumaßnahmen der letzten Jahre für den Hochwasserschutz ohnehin an Einschränkungen gewöhnen. Die ab Ende Juni geplanten Fahrbahnsanierungen betreffen nicht nur als Nebenstraße den Gresger Weg in der Zuständigkeit der Stadt Schopfheim. Auch die L 139, für die baurechtlich wiederum das Regierungspräsidium zuständig ist, ist betroffen.